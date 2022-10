La Val di Sole in Trentino è la destinazione con la migliore reputazione online

Al TTG Travel Experience, la più importante fiera del turismo B2B in Italia, si è svolta la cerimonia di premiazione di Italia Destinazione Digitale, l’Oscar delle destinazioni turistiche italiane assegnato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. Per la prima volta in assoluto sono stati assegnati tre nuovi premi: il Premio Sustainability Index al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; il Premio Inclusivity Index alla città di Milano; il Premio Speciale Almawave Digital Innovation Index alla Puglia. La destinazione con la migliore reputazione online va alla Val di Sole in Trentino.

Folgarida in Val di Sole



Come è assegnato il premio

Il premio, ideato nel 2016 e giunto alla sua 7ª edizione, si basa sul monitoraggio e l’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company e viene assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori performance online e sono distinte agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza. Si parla di 33 milioni di tracce digitali, che hanno consentito di monitorare ed esaminare ben 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese.



Obiettivo del premio è quello di restituire ai singoli territori regionali un risultato concreto sulla propria offerta turistica e dare allo stesso tempo una lettura inedita del turismo in Italia, a partire da chi quei territori li visita e li vive.



Assegnati 8 premi

L’edizione di quest’anno ha assegnato complessivamente 8 premi, arricchendosi di alcuni riconoscimenti speciali, che riflettono le tematiche al centro del dibattito internazionale, come la sostenibilità turistica, l’inclusività e l’innovazione digitale.



L’Oscar della Destinazione turistica italiana preferita dai turisti, dunque con la migliore reputazione online, va alla Val di Sole in Trentino, regione - quest’ultima - che lo scorso anno si era aggiudicata il medesimo riconoscimento.



La destinazione preferita dagli stranieri in vacanza in Italia è lo splendido borgo di San Gimignano in Toscana, mentre quella che gli italiani in vacanza in Europa hanno incoronato come la più apprezzata sono le Isole Egee in Grecia.



A San Daniele del Friuli, la patria dell’omonimo prosciutto famoso in tutto il mondo, va il premio per la migliore offerta enogastronomica.



La Campania, che nel 2021 ha vinto il riconoscimento come migliore regione per le azioni anti-Covid, quest’anno vince l’Oscar per la destinazione che ha registrato il più alto livello di Sustainability Index, assegnato al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.



La destinazione che ha registrato la media più elevata dell'Inclusivity Index è Milano in Lombardia e quella che riceve il premio Aree Interne (l’area interna italiana che ha migliorato maggiormente la propria reputazione negli ultimi 12 mesi) è il Mercure Alto Sinni Valsarmento in Basilicata.



La Puglia, infine, si aggiudica il premio speciale Almawave per l’Innovazione Digitale, quale territorio che ha saputo meglio interpretare l’innovazione digitale in ambito turistico.



I riconoscimenti sono stati assegnati alla presenza dei rappresentanti delle destinazioni premiate, nell’ambito di una cerimonia presso il Global Village Arena di Rimini.



I dati dell’Italia come destinazione digitale

Italia Destinazione Digitale è anche un report, Tutti i dati d’Italia 2022, che si propone di misurare lo stato dell’arte dell’offerta turistica italiana, così come è stata vissuta e raccontata dagli utenti online tra il 2021 e il 2022. Rispetto alla scorsa edizione la mole di dati attenzionati attraverso le tecnologie di The Data Appeal Company risulta in crescita, visto il massiccio ritorno in Italia di turisti internazionali.



Il forte aumento dei volumi delle recensioni online, in crescita del 47% nel solo periodo giugno-agosto 2022 rispetto alla stagione estiva 2020, testimonia una vera e propria ripresa del turismo in Italia dopo le complesse stagioni della pandemia. Il numero dei passeggeri in arrivo negli aeroporti italiani con le maggiori compagnie aeree (escluse le low cost) segna un +166%. In particolare, gli Stati Uniti risultano il primo mercato, con una quota del 14,3%, dimostrando con chiarezza il grande ritorno del turismo internazionale d’oltreoceano. I visitatori stranieri che hanno lasciato commenti o recensioni sui punti di interesse in Italia negli ultimi 12 mesi provengono soprattutto da Germania, Francia, Svizzera e Spagna.

Mirko Lalli alla premiazione di Italia Destinazione Digitale



Le attrazioni più commentate in tutta Italia sono risultate il Pantheon, la Torre di Pisa, Piazza San Marco, Piazza di Spagna e il Ponte di Rialto. Anche il sentiment, quindi il livello di apprezzamento espresso online dalle persone, risulta estremamente alto: da 93 a 95/100. Tra le Piazze la top 3 delle più commentate risultano Piazza San Marco a Venezia, Piazza di Spagna e Piazza Navona a Roma.



Per la ricettività sono state prese in esame 124.200 strutture. Il sentiment risulta di 85,4/100, in leggero calo rispetto al periodo precedente. Lo staff, come nel 2021, è l’argomento più discusso e che genera maggiore apprezzamento (sentiment 94,1/100), segno che l’ospitalità resta un elemento assolutamente distintivo della nostra ricettività, insieme alla ristorazione al secondo posto (86,8/100). I visitatori sloveni sono quelli che hanno espresso maggior soddisfazione per l’esperienza di soggiorno in Italia (sentiment 87,7/100).



Per gli affitti brevi, ossia case vacanza, case private, affittacamere e appartamenti, sono state rilevate 196 mila offerte online attive in Italia. Il sentiment espresso dai viaggiatori per questa categoria di alloggio è estremamente alto: 91,2/100. Atmosfera, posizione e camere sono gli argomenti più discussi e con un sentiment tra i più alti, che varia da 87 a 95/100. L’host, quindi l’accoglienza, è insieme alla posizione l’aspetto maggiormente lodato e la qualità della connessione internet quello più criticato.



In ambito ristorazione, sono stati analizzati 330mila tra ristoranti, bar, pizzerie e locali vari. Il sentiment è di 86,4/100, in leggerissimo calo rispetto ai 12 mesi antecedenti. Gli argomenti più trattati nelle recensioni, e quindi quelli che più pesano nell’esperienza culinaria, sono l’atmosfera e l’accoglienza, seguiti ovviamente dalla qualità del cibo. Gli ospiti statunitensi sono i viaggiatori che hanno premiato i ristoranti con un livello di apprezzamento medio superiore a quello di tutti gli altri.



Infine, le attrazioni: sono 120 mila quelle attive online (chiese, parchi, musei e altro). La cultura e la natura si aggiudicano il sentiment più alto: 90,6 in crescita di 0,8 rispetto all’anno scorso. Come nel 2020-21, costi e sicurezza di questi luoghi rimangono punti dolenti. I più soddisfatti sono i turisti della Serbia e tra i principali visitatori coppie e famiglie.



La classifica

Premio Sustainability Index: Parco Nazionale Del Cilento, Vallo Di Diano E Alburni – Campania

Premio Inclusivity Index: Milano - Lombardia

Destinazione europea più apprezzata dagli italiani: Grecia - Isole Egee

Premio Speciale Almawave Digital Innovation Index: Puglia

Premio destinazione aree interne: Mercure Alto Sinni Valsarmento - Basilicata (secondo classificato Comelico - Veneto, terzo classificato Appennino Basso

Pesarese E Anconetano - Marche)

Destinazione italiana più apprezzata dagli stranieri: San Gimignano - Toscana (secondo classificato Venezia - Veneto, terzo classificato Garda - Veneto)

Destinazione con la Migliore Offerta Enogastronomica: San Daniele Del Friuli - Friuli Venezia Giulia (secondo classificato Dolomiti Paganella - Trentino, terzo classificato Pollino - Calabria)

Destinazione con la Migliore Reputazione: Val Di Sole - Trentino (secondo classificato Langhe - Piemonte, terzo classificato Amalfi Coast - Campania)



Il premio è realizzato con il supporto di: TWOW, Alpitour, Best Western Hotels & Resort Italia, Fondazione Appennino, Hbenchmark, Maggioli, Onde Alte.