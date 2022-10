Dall'accoglienza al vino: tutti i numeri del successo di Hotel 2022

Hotel, svoltasi alla fiera di Bolzano, riconferma ancora una volta il suo ruolo di punto di incontro imprescindibile tra la domanda e l’offerta dell’industria alberghiera e della ristorazione a livello regionale e nazionale. 45 Speaker, 500 espositori e quattro tematiche-chiave attorno alla sostenibilità - Innovation, Food, Architecture e Digitalization – hanno accolto e informato 18.000 visitatori. Questi gli ottimi numeri di una manifestazione che ha saputo superare le sfide degli anni pandemici, rimanendo sempre accanto ai suoi espositori con fiducia e ottimismo.

Hotel 2022 a Bolzano (foto Marco Parisi)

Hotel 2022, sostenibilità e buon umore

«I quattro giorni di fiera sono stati caratterizzati da un percepibile buon umore e da una notevole fiducia nel futuro da parte di espositori, visitatori e partner. Un grande ringraziamento va proprio a quest’ultimi, in primis l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV), l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige (hds), l’Associazione altoatesina dei cuochi (SKV), IDM Südtirol-Alto Adige, l’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento (Asat), la Fondazione Architettura Alto Adige e l’Agenzia CasaClima, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella definizione dell'intero programma eventi dedicato prevalentemente alla sostenibilità. Oltre alla tematica delle sfide attuali, sono stati forniti numerosi spunti concreti per un turismo più sostenibile in Alto Adige», afferma un soddisfatto Thomas Mur, Direttore di Fiera Bolzano.

I Sustainability Award

Un ritorno in grande stile quello del Sustainability Award che, per la quarta edizione, ha premiato i player più sostenibili del settore turistico e ricettivo. L’Hotel Connects Stage, il palco tra le corsie allestito in occasione della 46ª fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione a Fiera Bolzano, ha ospitato la cerimonia di premiazione del riconoscimento, organizzato in collaborazione con numerosi partner impegnati sul fronte della sostenibilità. Sono state più di 50 le candidature pervenute per le quattro categorie – le prime tre riservate agli espositori di Hotel, la quarta pensata per i visitatori e, più nello specifico, per gli esercizi del settore turistico. In palio, per ogni categoria, un pacchetto marketing del valore di ben 10mila euro.

Qui il nostro articolo sull'evento con tutti i vincitori.

Spazio anche al vino

Ottimo afflusso di pubblico anche per gli eventi legati al mondo del vino, ovvero Vinea Tirolensis - la tradizionale degustazione annuale dell’Associazione Vignaioli Indipendenti dell’Alto Adige (FWS), che quest’anno per la prima volta ha ospitato 15 soci del Consorzio Vignaioli del Trentino – e la Biblioteca del vino – il banco di degustazione curato da esperti sommelier. I visitatori hanno mostrato grande interesse per la varietà di vini proposti e per il tema del ricambio generazionale che interessa molti dei vignaioli associati.

Hotel tornerà a Bolzano dal 23 al 26 ottobre 2023 (foto Marco Parisi)

La risposta positiva degli espositori a Hotel 2022

Molto positivo infine il riscontro degli espositori, in generale entusiasti della tipologia di pubblico incontrato in fiera e del livello qualitativo generale della manifestazione. Come afferma Federico Formenti di Simmons: «L’Alto Adige ha un tessuto alberghiero eccezionale, con persone attente, che hanno voglia di investire e capaci di riconoscere ciò che conta davvero. D’altronde sono vent’anni che si parla di sostenibilità qui. Per noi Hotel è quindi un momento strategicamente ottimo per incontrare il mercato d’eccellenza del territorio, perfetto per il nostro prodotto».

Della stessa opinione anche Lara Boscarollo della padovana Bs Chairs: «È stata un’edizione davvero ottima e intensa: abbiamo incontrato clienti già noti, ma anche molti contatti nuovi che sicuramente risentiremo nelle prossime settimane. Hotel si è confermata in quanto fiera di grande livello e sicuramente parteciperemo anche l’anno prossimo».

Hotel tornerà a Fiera Bolzano dal 23 al 26 ottobre 2023.