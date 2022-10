Il turismo in Sardegna non si ferma, nemmeno con la riduzione invernale dei voli per l'isola. A dirlo è Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo. «L'impatto della riduzione dei voli da novembre? L'abbiamo valutato, ma mai fermarsi nei momenti di difficoltà - ha sottolineato - In pandemia quando il mondo era fermo ho puntato sul turismo sportivo e abbiamo catturato 30 eventi internazionali di cui 20 mondiali».

Fonte: Italpress