Il Due Torri conquista la “L”: l'hotel di Verona diventa 5 stelle lusso

Il Due Torri Hotel di Verona diventa 5 stelle lusso: la struttura, ospitata in un palazzo del Trecento nel cuore della città, ha raggiunto questo importante obiettivo puntando sul comfort, la bellezza e nuove proposte che innalzano l’asticella della qualità.

La Deluxe Suite Mozart del Due Torri di Verona

Il Due Torri di Verona è 5 stelle lusso

«Questo risultato è il coronamento di un percorso verso l’eccellenza che ci rende tutti orgogliosi - dichiara Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels - È frutto di un impegno costante e collettivo per offrire agli ospiti un’esperienza non replicabile altrove. Il palazzo del Due Torri Hotel non è solo un custode della memoria cittadina, ricco di opere d’arte e di storia, ma anche un simbolo di accoglienza nella città dell’Arena e di Romeo e Giulietta. Per questo continuiamo a investire per assicurare un’esperienza di soggiorno all’altezza dei più elevati e moderni standard, continuando a puntare in alto».

L'area wellness dell'hotel Due Torri di Verona

Investimenti mirati per ottenere la "L"

«Per noi potersi fregiare della “L” significa tantissimo - aggiunge Silvano De Rosa, Direttore del Due Torri Hotel - Abbiamo investito molto per “sintonizzarci” con i desideri degli ospiti, e questo traguardo lo conferma, giungendo dopo tante opere di rinnovamento. Recentemente abbiamo aperto l’Health & Wellness, spazio dedicato alla rigenerazione e al relax, e la palestra con attrezzature di ultima generazione. In precedenza abbiamo creato ex novo la Deluxe Suite Mozart, che omaggia l'artista a 250 anni dal suo soggiorno in hotel. E posso già anticipare che non ci fermeremo qui: è in cantiere la prossima grande novità, un secondo ristorante interno. Aperto tutto l’anno, sarà un elegante bistrot».

Il ristorante del Due Torri di Verona

Il Due Torri Hotel

A pochi passi dal balcone di Giulietta, da Piazza Bra e dall’Arena, il palazzo del Due Torri Hotel, risalente al 1300, ha attraversato secoli di storia veronese: dagli scaligeri alla dominazione veneziana, dall’impero Asburgico al Risorgimento, dagli anni della Dolce Vita ad oggi. Il 5 stelle lusso è sinonimo di ospitalità da sempre, nelle sue suite ha accolto i più importanti personaggi di ogni epoca. Hanno firmato il libro d’oro Mozart e Goethe, famiglie nobiliari europee e del Medio Oriente, grandi politici e statisti e le celebrità del mondo della musica che si sono esibite all’Arena. Le camere personalizzate con estrema cura e le suite arredate con autentici mobili d’epoca in stile Biedermeier riassumono il meglio del made in Italy. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi nell’area Health & Wellness, uno spazio esclusivo e attrezzato, e rigenerare corpo e mente nella palestra dotata di attrezzature Technogym di ultima generazione. Il fiore all’occhiello dell’hotel è l’Arena Casarini, decorata con le scene del circo equestre, opera del più rappresentativo maestro affreschista del ‘900 Pino Casarini: un tesoro restaurato e restituito alla città dal Gruppo Duetorrihotels. E appunto a Pino Casarini è intitolato un premio organizzato dal Due Torri Hotel. Un evento che promuove la vita culturale della città e valorizza il profondo legame tra l’hotel e il territorio.