Da dicembre un nuovo eco resort di lusso a Champoluc

Limestone Capital, la società di private equity focalizzata su investimenti nel settore dell'ospitalità orientati alla tecnologia, annuncia l'acquisizione dell'esclusivo resort ecologico di lusso Camp Zero, dando vita al nuovo complesso alberghiero Aethos Monterosa. Situata a Champoluc (Ao), nel cuore delle Alpi italiane, zona popolare per lo sci, l'escursionismo e l'alpinismo intorno al massiccio del Monte Rosa, la struttura si caratterizza per la sua architettura e il suo design distintivo che si integra perfettamente nello scenario paesaggistico.

Limestone Capital ha acquisito Camp Zero Resort per trasformarlo in Aethos Monterosa



Trenta suite e servizi d’eccellenza

Tutte le 30 suite del resort sono costruite su due piani e presentano finestre a tutta altezza e terrazze che offrono una vista mozzafiato sulle montagne. Tra i servizi offerti dalla struttura, un bar, due ristoranti, un'ampia spa, una parete da arrampicata interna, un parcheggio sotterraneo con stazioni di ricarica Tesla e una piattaforma di atterraggio per elicotteri.



È la terza acquisizione in Italia

L'acquisizione è la terza in Italia, dopo Aethos Saragano e Aethos Milano, e si aggiunge agli altri quattro progetti già esistenti nel Sud Europa. «Le valutazioni immobiliari al ribasso si scontrano ora con una forte ripresa dell'ospitalità di lusso - afferma Benjamin Habbel, Managing Partner e co-fondatore di Limestone Capital - Continuiamo a vedere un grande potenziale non sfruttato nel mercato immobiliare alberghiero italiano, che rimane molto frammentato».



Hotel lifestyle ad alto rendimento

L'acquisizione rientra nella strategia di Limestone, impegnata in operazioni di medie dimensioni che si collocano a metà strada tra quelle di grandi società di investimento globali e di realtà imprenditoriali locali. La valorizzazione di immobili alberghieri sottovalutati, unita all’approccio pragmatico ed efficace del proprietario e operatore, consente a Limestone di riposizionare gli asset in hotel lifestyle ad alto rendimento.



Apertura dal 1° dicembre

Limestone Capital gestirà il resort con il suo marchio di gestione di hotel lifestyle tecnologici Aethos. Aethos Monterosa sarà aperto per la stagione invernale a partire dal 1° dicembre. Con un'attenzione particolare alle esperienze autentiche e al benessere, la struttura alberghiera continuerà ad attrarre viaggiatori attivi e consapevoli alla ricerca di un legame più profondo con la natura, permettendo loro di godere di tutto il comfort di un rifugio moderno.

Aethos Monterosa

Strada Regionale 45 16 - 11020 Champoluc (Ao)

Tel 0125 938300