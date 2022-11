I grandi nomi del turismo a Milano per celebrare l'accoglienza inclusiva

La Iglta Global Convention è stata a Milano dal 26 al 29 ottobre portando con sé i più grandi brand del turismo internazionale che hanno investito sul segmento turistico Lgbtq+. Rappresentanti di catene alberghiere, buyer, agenti di viaggio, tour operator, influencer; Milano e l’Italia intera sono al centro del mondo e riuniscono il gotha dell’industria turistica internazionale con nomi come Disney Vacation, Hilton, Marriott, Delta Airlines e molti tra operatori e destinazioni turistiche provenienti da oltre 80 Paesi.

Enit e Aitgl insieme per il turismo inclusivo

L'evento è stato promosso da Aigtl (Ente Italiano Turismo LGBTQ+) in collaborazione con Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), Comune di Milano e con il supporto del Consolato USA di Milano e Europea Travel Commission.

Uno dei momenti clou dell'evento è stata la cena al Castello Sforzesco di Milano. Gli ospiti sono stati accompagnati fin dall’ingresso da un gioco di luci. Il sindaco di Milano e l’assessore al Turismo hanno accolto personalità nazionali e internazionali delle compagnie aeree, operatori turistici e catene alberghiere. Gli ospiti hanno potuto degustare prodotti e vino all’insegna del made in Italy, non solo sono stati allietati da musica. Le serate di opening e pre opening si tengono grazie al sostegno di molte realtà economiche tra cui, principalmente, Sonders&Beach, Barilla, ITA Airways, Serravalle Designer Outlet McArthurGlen Group, e anche Google, Martini, Ferrari Trento, Rina, The Data Appeal Company, easyJet, Virgin Atlantic, Gruppo Accor Hotels, Regione Toscana, Regione Puglia, SEA aeroporti, Quiiky tour operator, Bit Fiera di Milano, Vini Botto, Villa Grazioli Park Hotel Grottaferrata. La media partnership, invece, è affidata alla testata di settore Quiiky Magazine.

Un'occasione per Milano

«Siamo felici di aver accolto la 38ª Convention Mondiale Iglta e ringrazio Aigtl, Enit, il Consolato americano, la European Travel Commission e tutte le realtà coinvolte nell'organizzazione di questo appuntamento - ha sottolineato il sindaco di Milano Giuseppe Sala - La Convention Iglta rappresenta un'occasione importante di crescita per la nostra città, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale e culturale. Milano è una meta turistica di grande richiamo nazionale e internazionale ed è una città aperta, tollerante, un punto di riferimento nell'affermazione e nel riconoscimento dei diritti civili. Due aspetti che, sono certo, la Convention del turismo Lgbtq+ riesce a valorizzare dando un significativo impulso allo sviluppo del turismo sostenibile e inclusivo in città».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'assessore a Sport, Turismo e Politiche giovanili Martina Riva. «La Convention Iglta è il più grande evento dedicato al turismo inclusivo a livello mondiale e Milano è orgogliosa di ospitarlo – ha affermato -. Il turismo è accoglienza, ospitalità e inclusione per definizione. Eppure ancora troppo spesso, per la comunità Lgbtq+, viaggiare può significare subire episodi di discriminazione. Chi si ferma a Milano, anche solo per poche ore, qualunque sia il suo orientamento sessuale, deve sentirsi incluso e ben voluto in hotel, al ristorante, al bar… È questo pensiero che ci guida come Amministrazione nello sviluppo di una proposta turistica veramente inclusiva, sostenibile e attrattiva di qualità, in linea con l’impegno di Milano nell’affermazione, nel riconoscimento e nella difesa dei diritti civili. Credo che l’attrattività della nostra città uscirà potenziata dalla Convention IGLTA, grazie al dialogo e alle proposte degli operatori del settore attivi in ambito nazionale e internazionale che vi prenderanno parte».