Esplosione dei costi di gas, luce e materie prime? I pasticcieri bergamaschi fanno squadra

L'unione fa la forza e i pasticcieri bergamaschi fanno squadra per contrastare i rincari che riguardano energia e materie prime. In vista del riconoscimento di Bergamo e Brescia come Capitale italiana della Cultura nel 2023 gli imprenditori orobici stanno anche ideando un nuovo dolce con i colleghi bresciani. La 43ª Festa del Pasticcere, organizzata dal Capab, il Consorzio Artigiani Pasticcieri Bergamaschi, ha messo nuovamente in luce le problematiche attuali del settore, falcidiato dai continui aumenti. L’associazione, che raggruppa più di 70 imprenditori, sta lavorando da tempo su gruppi di acquisto per ottenere una maggiore scontistica.

La 43esima festa del pasticcere organizzata dal Capab, il consorzio artigiani pasticceri bergamaschi, è stata organizzata al Bobadilla di Dalmine

Il momento di festa non ha nascosto le problematiche

Al Bobadilla di Dalmine, location scelta per l’anniversario del Capab, il momento di festa non ha nascosto le problematiche cogenti e l’attenzione è caduta in particolare sull’importo delle bollette, un vero e proprio salasso, moltiplicato fino a cinque volte nel giro di un anno. A pesare non sono solo i costi dell’energia elettrica, ma anche il metano e le materie prime, dalla farina al latte, dal burro alle uova, insieme a tutti gli ingredienti necessari e indispensabili per confezionare torte e pasticcini.

Compriamo insieme le materie prime

«Ci siamo confrontati sui costi imprevisti che ci ritroviamo in bilancio – afferma Andrea Bonati, presidente del Consorzio Artigiani Pasticcieri Bergamaschi - Siamo un gruppo molto unito e cerchiamo economie di scala per risparmiare sulle forniture. Grazie a Confartigianato Bergamo e ad altre proposte sul mercato libero stiamo vedendo di monitorare la situazione limitando i danni. In attesa di interventi fa parte del governo, ci siamo attivati anche per quanto riguarda l’acquisto di materie prime: compriamo insieme farina, burro, cioccolato e tutto ciò che serve ad una pasticceria, in modo da ottenere uno sconto e abbattere l’impatto dei rincari. Inoltre siamo vicini ai nostri consorziati assistendoli e segnalando ogni tipo di agevolazione che viene messa a disposizione delle aziende, in modo che non sfuggano importanti opportunità di risparmio».

Ora ci aspettano altre sfide importanti

«Tutti noi stiamo già pensando al periodo di Natale, dove i nostri dolci non possono certo mancare. Senza dimenticare che da gennaio Bergamo è Capitale Italiana della Cultura insieme a Brescia: quale occasione migliore per pensare ad una nuova creazione che rappresenti le due provincie?» - conclude il presidente del Capab, Andrea Bonati, affiancato dal vicepresidente Paolo Massimo Targa e dai consiglieri Simone Devasini, Daniele Mazzoleni e Livio Ravasio. Non a caso, all’appuntamento era presente anche Luigi Groli, presidente del consorzio pasticcieri bresciani, che con i bergamaschi stanno progettando un dolce speciale per celebrare l’importante riconoscimento.