Costi esorbitanti delle bollette: la gelateria Melomangio chiude fino a febbraio

Il caro bollette colpisce anche le gelaterie, che, non reggendo gli esorbitanti costi, sono costrette a chiudere in anticipo la stagione lavorativa.

È il caso della gelateria Melomangio, situata a Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, che ha pubblicato un post su Facebook in cui annunciava la chiusura anticipata: “Chiusura temporanea. Dal 3 ottobre al 31 gennaio per fronteggiare l'aumento esagerato dei costi delle bollette, abbiamo valutato sia meglio fermarci fino al prossimo mese di febbraio. È un arrivederci a tempi migliori”.

Il post pubblicato sulla pagina Facebook della gelateria Melomangio