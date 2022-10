Non fa entrare un cliente ubriaco, lui lo accoltella: grave un barista

Il cliente era chiaramente ubriaco e lui ha preferito non farlo entrare nel locale. Tanto è bastato al titolare di un bar per finire in gravi condizioni in un letto d'ospedale. È accaduto tutto a Milano, sull'Alzaia Naviglio Pavese. A farne le spese è stato un 43enne egiziano, proprietario del Willy's Pub.

Accoltellato perché non fa entrare il cliente ubriaco

Secondo le ricostruzioni, è accaduto tutto in pochi istanti. Prima il rifiuto, poi l'aggressione. Il 27enne, cittadino marocchino, ha estratto il coltello e colpito due volte il barista, prima al volto poi al torace. All'arrivo della Polizia, ha tentato di aggredire anche gli agenti, che l'hanno bloccato con l'utilizzo di un taser.

Per lui, dopo le cure in ospedale, è arrivato l'arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni gravi. Il 47enne titolare del locale è stato invece trasportato al Policlinico in codice rosso. È grave, ma non si troverebbe in pericolo di vita.