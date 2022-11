Il miglior ristorante di carne d’Italia? La Braseria di Osio Sotto

Il miglior ristorante carnivoro d’Italia? Si trova in provincia di Bergamo ed è la Braseria di Osio Sotto, dove lo chef patron Luca Brasi ha raggiunto livelli altissimi. Sul podio anche il ristorante I due Cippi di Saturnia, in provincia di Grosseto e il ristorante Bifrò di Torino. A decretarlo Braciamiancora, il più grande network digitale sul mondo della carne che ha proclamato le migliori 21 steakhouse d’Italia.

La Braseria di Osio Sotto
I due Cippi di Saturnia
Bifrò di Torino



Il primato della Lombardia

La Lombardia con sei steakhouse è la regione con il maggior numero di ristoranti premiati. Bene anche la Campania e il Lazio con 3. La sorpresa arriva dalla piccola isola siciliana di Panarea, al largo delle coste di Messina, dove il ristorante da Antonio Il Macellaio si piazza al decimo posto.



I criteri di scelta

Eccellenza con la e maiuscola, ricerca e qualità come fari guida della propria mission. E ancora: studio quotidiano di un mercato in costante evoluzione e capacità di comunicare una categoria merceologica, la carne, che negli ultimi anni è stata spesso al centro di polemiche e strumentalizzazioni. Sono solo alcuni dei parametri che Braciamiancora ha seguito per stilare la classifica.



«Il mondo della ristorazione carnivora, che in Italia è seguito da tantissimi appassionati, non aveva ancora la sua classifica delle eccellenze. Ci abbiamo pensato noi a stilare l’elenco delle migliori 21 steakHouse italiane», spiega Michele Ruschioni, giornalista e fondatore di Braciamiancora, network verticale sul mondo della carne, presente su tutti i social con oltre 1 milione di follower.



«Abbiamo deciso di rendere pubblici i parametri con i quali abbiamo stilato la classifica, cosa questa inusuale quando si fanno delle classifiche tra ristoranti – continua Ruschioni - Tra gli elementi principali c’è la filosofia che spinge un locale a scegliere una referenza di carne piuttosto un'altra, abbiamo cercato poi idee innovative nell’interpretare il menu carnivoro che trovassero il plauso del pubblico. Una particolare attenzione è stata poi rivolta ai dispositivi di cottura usati, alla qualità del carbone o della legna scelti per fare la brace, e alle capacità degli chef di eseguire delle cotture perfette, alla ricchezza della cantina. Un focus preciso è stato poi rivolto ai coltelli con i quali i clienti possono tagliare le loro amate bistecche. Per i carnivori il coltello ha una importanza fondamentale».

Luca Brasi chef patron della Braseria di Osio Sotto



L’Italia amante delle steakhouse

«L’Italia si conferma una nazione dove, da Nord a Sud, il concept delle SteakHouse viene molto apprezzato. Lo notiamo nel nostro girovagare continuo. La crisi, l’impennata dei costi delle materie prime e le bollette alle stelle non hanno frenato nel pubblico italiano la voglia di mangiare una succulenta bistecca», racconta Ruschioni.



«Insieme al mio staff abbiamo supervisionato oltre 300 steakhouse e macinato oltre 3mila km su e giù per l’Italia, per noi - spiega Ruschioni – può definirsi steakhouse quel ristorante che può proporre bistecche XL, quindi superiori al chilo, di due o più razze diverse. Se poi la cottura avviene su brace di legna ancora meglio».



La classifica

1. La Braseria – Osio Sotto (Bergamo)

2. I Due Cippi – Saturnia (Grosseto)

3. Bifrò – Torino

4. Trattoria dall’Oste - Firenze

5. Braceria Bifulco - Ottaviano (Napoli)

6. La Dispensa di San Felice (San Felice del Benaco - Brescia)

7. Ristorante via di Guinceri – Livorno

8. Il Braciere di Eraclea – Eraclea (Venezia)

9. Antica Trattoria del Reno – Bologna

10. Da Antonio il Macellaio – Panarea (Messina)

11. Griglieria Varrone – Milano

12. Asina Luna – Peschiera Borromeo (Milano)

13. Donato il Macellaio (Salerno)

14. Beef Bazaar – Roma

15. Braceria Era Ora – Vasto (Chieti)

16. Dupon Meat House – Monterotondo (Roma)

17. Da Lina 1905 – Stimigliano (Rieti)

18. Zio Barrett – Bussi sul Tirino (Pescara)

19. Osteria Da.Ma – Brebbia (Varese)

20. Artigiano in Salice – Voghera (Pavia)

21. Dogana Golosa – Caserta