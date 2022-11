Bergamo e Roma sono più vicine: ecco i voli di Aeroitalia

Con tre collegamenti quotidiani, che da gennaio saliranno a quattro, Aeroitalia ha inaugurato questa mattina il collegamento tra l’aeroporto Il Caravaggio di Milano Bergamo e lo scalo di Roma Fiumicino. Il primo volo, operato tramite Boeing B737-800, è decollato alle 7,10 diretto sulla Capitale ed è rientrato all’aeroporto lombardo intorno alle 10,30, accolto dall’arco d’acqua organizzato dai Vigili del Fuoco di Orio al Serio, che per l’occasione si sono schierati in pista. Alla cerimonia inaugurale, che si è svolta nel terminal partenze dello scalo bergamasco, erano presenti Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo, la società di gestione del Caravaggio, insieme ad Ugo Calvosa, executive vice president operation di Aeroitalia.

Il primo volo Aeroitalia da Bergamo a Roma

Aeroitalia collega Bergamo e Roma Fiumicino

«Siamo lieti di iniziare oggi il nostro nuovo servizio con tre voli giornalieri tra Milano Bergamo e Roma, offrendo maggiori opportunità ai nostri clienti che potranno beneficiare di un servizio puntuale ed affidabile ad un prezzo più conveniente – ha commentato Calvosa -. Siamo inoltre felici di annunciare che in seguito ad un aumento di domanda oltre le aspettative iniziali, dal 9 gennaio aumenteremo la frequenza fino a 4 voli giornalieri, aggiungendo capacità durante gli orari di maggiore frequenza, al mattino e la sera tardi, disegnando il nostro prodotto a 360° come soluzione corporate travel».

Krassimir Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia ha sottolineato che «stiamo focalizzando le nostre energie per offrire un servizio eccellente: a tal proposito i servizi “Free Fast Track” e “Free Parking” presso l’aeroporto di Milano Bergamo sono molto apprezzati dai nostri clienti».

La soddisfazione di Sacbo

Il collegamento con Roma Fiumicino prevede le partenze da Milano Bergamo alle 7.10 - 12.20 e 18.35, mentre i voli di ritorno sono programmati alle 9.20 - 14.30 e 20.50. Il sabato è previsto il decollo da Orio alle 8.30, mentre la domenica si parte da Roma alle 20.40.

Al taglio del nastro è seguito quello della torta realizzata per l’occasione, che ha raccolto intorno a sé il personale di Aeroitalia e di Sacbo. «Si tratta di un collegamento atteso da tempo e sollecitato dal territorio – ha evidenziato Emilio Bellingardi -. Sorgiamo in un distretto economico e produttivo di primaria importanza, dove l’alta velocità ferroviaria non passa direttamente. Insieme ad Aeroitalia annunceremo a breve anche la programmazione per la prossima estate, che proseguirà nel segno della crescita. Ricordo che la stessa compagnia opera su Londra Heathrow, Bacau e Catania».

Il taglio del nastro