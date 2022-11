Dolomiti Superski, gli sconti skipass per sciare sul "Patrimonio Unesco"

Sono il sogno di molti sciatori. Sono le Dolomiti, tra le montagne più belle del mondo, non per niente Patrimonio Unesco. L’inverno e la stagione sciistica sta per arrivare tra sole, divertimento, avventura, lunghe discese e morbidi tracciati, quindici comprensori sciistici con impianti di risalita di nuova generazione e 1.200 chilometri di piste perfettamente battute. Tante sono anche le proposte skipass per la stagione 2022-2023. E, giusto per risparmiare sul costo dello skipass è aperto lo shop online o si può approfittare della prevendita di Superski Family.

5% di sconto online per gli skipass di Dolomiti Superski



Online sconto del 5%

Per chi acquista lo skipass online lo sconto è del 5%. Lo sconto è valido sugli skipass giornalieri e plurigiornalieri acquistati almeno due giorni prima della data di inizio validità. In pratica, ad esempio, si acquista lo skipass entro le ore 24 di giovedì per sciare dal sabato seguente.



L’offerta per le famiglie

Partita anche la prevendita (fino al 24 novembre) di Superski Family, l’offerta pensata per famiglie che amano sciare durante tutta la stagione con la massima flessibilità, acquistabile esclusivamente nei punti vendita skipass centrali dei comprensori sciistici di Dolomiti Superski.



In prevendita, le giornate sci di "Superski Family" costano il 30% in meno del listino. Il Superski Family è pensato per famiglie composte da almeno 3 persone oltre gli 8 anni di età possono associare alla soluzione "Superski Family" le proprie My Dolomiti Card e precaricare da 10 a 20 giornate sci per ogni componente della famiglia.



Ad ogni primo ingresso agli impianti, la giornata sci verrà scalata dal monte giornate totale della famiglia, fino a esaurimento. Il monte giornate sci dovrà essere consumata entro la stagione sciistica di acquisto. Esaurito il carnet precaricato, saranno possibili due ricariche da 10 a 60 giornate sci ad un prezzo leggermente maggiorato rispetto al prezzo medio praticato all'acquisto iniziale, da consumare entro la stagione sciistica 2022-23.



Bambini sotto gli 8 anni di età facenti parte della famiglia considerata ai fini del Superski Family, avranno in omaggio lo skipass stagionale Dolomiti Superski, laddove abbinato ad un adulto pagante il "Superski Family".