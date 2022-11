Una “Matta pizzeria” per dare futuro ai giovani di Scampia

In una pizzeria il futuro di molti giovani. Questo è l’obiettivo di La Matta Pizzeria, la pizzeria, che aprirà in primavera nel Parco Prima Casa, dove i ragazzi (anche con disabilità mentale) del quartiere napoletano Scampia impareranno il lavoro del pizzaiolo e nel quale i bambini saranno coinvolti in laboratori creativi.

Dopo la Scugnizzeria arriva a Scampia la Matta Pizzeria. Foto: Facebook



Un futuro per Scampia

Quella della pizzeria sociale è l'ultima idea venuta all'editore Rosario Esposito La Rossa, creatore della Scugnizzeria di Melito-Scampia, centro polivalente dell'area Nord di Napoli.



Cinquanta metri quadrati nel Parco Prima Casa

I locali, 50 metri quadrati del Parco Prima Casa, dove sorge la Scugnizzeria, ex deposito di cannabis, sono stati acquistati da due librai di Alba, nel Cuneese, e regalati all'editore di frontiera, insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2016.



Riqualificazione da 100mila euro

La riqualificazione degli spazi, per un valore economico di 100mila euro, sarà eseguita da “Facile Ristrutturare” impegnata in un articolato progetto di responsabilità sociale "Facile Sognare" che, dopo Milano e Roma, arriva a Napoli. Un ritorno a casa per il co-fondatore dell'azienda, Giovanni Amato, nato e cresciuto a Scampia che ha raccontato: «Ho provato sulla mia pelle la brutta sensazione di non avere un futuro. Con questo progetto intendiamo offrire un'opportunità ai giovani di questa periferia. Per il suo socio, Loris Cherubini, «è un modo concreto per dare una mano mettendo in campo quello che sappiamo fare: le ristrutturazioni».