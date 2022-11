Meloni a Bruxelles si schiera con i balneari italiani

Riparte la protesta dei balneari, sempre nel mirino dell’Europa per il mancato rispetto della direttiva Bolkestein. Ma questa volta la risposta arriva subito dalla neo premier Giorgia Meloni che, come già anticipato nella campagna elettorale, ha dichiarato che sosterrà e difenderà le imprese balneari italiane.

Giorgia Meloni

La questione dei balneari sul tavolo a Bruxelles

La premier Meloni si è recata ieri a Bruxelles per il primo incontro ufficiale tra il governo italiano e la commissione europea. Tra le tematiche da affrontare c'era anche la riforma delle concessioni balneari, che l’attuale esecutivo dovrà completare entro il prossimo febbraio: la legge sulla concorrenza approvata dal precedente governo Draghi prevede la riassegnazione tramite gare pubbliche entro il 2023 per adeguarsi alla direttiva europea Bolkestein, ma durante la campagna elettorale la leader di Fratelli d’Italia si è duramente opposta a tale norma e ha promesso che l’avrebbe rivista se si fosse trovata al governo.

Grande è la fiducia che i balneari italiani nel Governo Meloni

La risposta, viste le promesse fatte in compagna elettorale, della premier Meloni è stata sollecitata dal presidente del Sib-Confcommercio (Sindacato Balneari) Antonio Capacchione che in una lettera inviatale ha scritto: «Lei conosce perfettamente la questione ed è stata in questi anni in prima linea a sostegno delle ragioni delle 30mila imprese balneari italiane, che costituiscono un pezzo importante non solo dell’economia, così come da ultimo confermato dai recenti dati dell’Istat sull’andamento del Pil, ma financo dell’identità del nostro Paese. Grande è la fiducia che i balneari italiani tutti ripongono in lei e nel suo governo per la soluzione di questo annoso e grave problema».

Antonio Capacchione

Giorgia Meloni ribadisce il sostegno ai balneari

Non si è fatta, infatti, attendere la risposta della presidente del consiglio dei ministri che ieri ha dichiarato: «Il nostro Governo difenderà le imprese balneari italiane e le famiglie che lavorano nel comparto. L'italia non può permettere che le proprie coste e spiagge finiscano in mano a chissà chi, con il rischio di distruggere un tessuto economico sano e di mettere in pericolo anche l'integrità dell'ambiente».