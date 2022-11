Caro energia, Picca Bianchi (Fipe): “Occorre il sostegno della politica”

Reagire agli effetti della crisi scatenata dall’impennata dei costi dell’energia per farla diventare in un’occasione di rinnovamento e crescita per il settore della ristorazione, a patto di saper governare i cambiamenti e trasformare le difficoltà in opportunità. È questo il messaggio che la presidente del Gruppo Imprenditrici Donne di Fipe-Confcommercio, Valentina Picca Bianchi, ha voluto lanciare dal palco del Congresso annuale “Ristorazione ultima chiamata” dell’Apci, Associazione professionale cuochi italiani, tenutosi a Matera, a tutti gli imprenditori del settore.

Valentina Picca Bianchi

«Il nostro sistema sconta difficoltà storiche che devono essere superate una volta per tutte - ha sottolineato la presidente Picca Bianchi - la scarsa capitalizzazione e l’altissima mortalità delle nostre imprese, in questo momento di crisi energetica si stanno rivelando in tutta la loro drammaticità. Per navigare in queste acque burrascose occorre un timoniere che sia prima di tutto un manager, capace di ridurre i costi, razionalizzare le risorse, rinnovare i processi e i servizi offerti e ripensare la politica del personale. Per gestire un'impresa della ristorazione la passione deve accompagnarsi ad altissime competenze gestionali e imprenditoriali».

Un invito a gettare il cuore oltre l’ostacolo, in un momento il cui l’inflazione galoppa al di sopra del 10,7%, mentre i prezzi dei servizi di ristorazione sono fermi a un +5,8% rispetto a un anno fa. «Da soli però non possiamo farcela - ha aggiunto Picca Bianchi - occorre il sostegno della politica, soprattutto in materia energetica, visto che alla fine dell’anno le nostre imprese pagheranno 8,9 miliardi di euro per le bollette energetiche nel 2022, quando nel 2021 non versavano più di 2,9 miliardi».