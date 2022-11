Bandiere Arancioni, 4 i nuovi vessilli del Touring Club Italiano

Castione della Presolana (Bg), Moltrasio (Co), Morrovalle (Mc) e Picinisco (Fr) sono i quattro borghi accoglienti, eccellenze italiane tutte da scoprire, che ora si possono fregiare della Bandiera Arancione, il prestigioso riconoscimento per i piccoli borghi eccellenti dell’entroterra italiano, assegnata dal Touring Club Italiano, associazione privata senza scopo di lucro che da 128 anni si prende cura dell’Italia come bene comune. In totale i comuni Bandiera Arancione sono 274.

Castione della Presolana. Foto: visitpresolana.it
Moltrasio. Foto: Associazione Pro Moltrasio
Morrovalle. Archivio TCI
Picinisco. Foto: Facebook



Le quattro new entry

Castione della Presolana è una localita` ubicata ai piedi della Presolana, paradiso naturalistico ambientale per gli amanti della montagna, della natura e dello sport, sia in estate sia in inverno; Moltrasio si trova sul lago di Como, con il suo patrimonio storico e le bellezze naturali da scoprire attraverso 4 percorsi a tema (acqua, pietra, storia, panorama); Morrovalle, a pochi chilometri di distanza sia dal mare Adriatico sia dai monti Sibillini, e` un articolarsi di storia, cultura, tradizioni, enogastronomia che si intrecciano alle bellezze paesaggistiche; Picinisco, centro appenninico nella Valle di Comino e nel versante laziale del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise spicca per una natura rigogliosa e a volte selvaggia, con paesaggi mozzafiato e un’offerta enogastronomica ricca e di qualità.

Modello di turismo sostenibile e di sviluppo

«Con l’assegnazione di questi quattro nuovi riconoscimenti, confermiamo ancora una volta il nostro impegno nel promuovere un modello di sviluppo per le aree interne che sia durevole nel tempo, rispettoso dell’ambiente e costruito sul protagonismo delle comunita` ospitanti - afferma Isabella Andrighetti, responsabile certificazioni e programmi Territoriali del Tci - affinche´ il rilancio del nostro Paese, una volta superate definitivamente le criticita` attuali, possa partire proprio da queste piccole realta` eccellenti».



Luoghi dove la qualita` dell’accoglienza, la sostenibilita` ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunita` ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Le Bandiere Arancioni oggi sono 274 e rappresentano l’8% delle oltre 3.250 candidature analizzate.