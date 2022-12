Ad ognuno la sua birra anche a Natale. Moretti racconta l'Italia del cibo

Il Natale è, forse più di ogni altra cosa, un momento di condivisione, con la propria famiglia, ma anche con gli amici, i colleghi e in generale con le persone a cui si vuole bene. Un'abitudine che, dopo i duri anni della pandemia, è tornata ad accendere gli italiani. Uno su due sostiene infatti che il momento che più di tutti riesce a farlo sentire leggero è il tempo condiviso con altre persone. E, sempre stando ai numeri, la bevanda che meglio accompagna questi momenti è la birra.

Così Birra Moretti, insieme a AstraRicerche, ha realizzato un'indagine che ha tracciato 5 profili di italiani, basandosi sul loro approccio e sulle loro preferenze per una serata in leggerezza.

Dal conviviale allo spontaneo, dal sincero, al brioso passando per il raffinato ognuno ama vivere la buona compagnia a modo suo, sempre però all’insegna dell’informalità. E per ognuno il Baffo ha scelto una birra ad hoc e un panino, ideato insieme alla food blogger Marta Tovaglieri.

E voi, che italiani siete? E, soprattutto, che birra dovreste bere? Scopriamolo!

I “conviviali” amano l’aperitivo “post office”

L’approccio alla leggerezza del tipo “conviviale” è quello di chi ama godersi la vita ogni volta che è possibile, anche per un solo momento. È l’aperitivo dopo lavoro l’occasione per eccellenza nel quale i conviviali si sentono più leggeri e bene con loro stessi. L’abbinamento che contraddistingue questo cluster di persone è rappresentato da una “corona di pane di grano duro con capocollo, ricotta di bufala e friarielli”, accompagnato dalle note inconfondibili di Birra Moretti Ricetta Originale, ottenuta dalla miscela di luppoli pregiati che le danno un gradevole sapore finemente amaro, e bilanciano con note floreali gli iniziali profumi di malto d’orzo. Per un casual food d’autore!

Per i conviviali: corona di pane di grano duro con capocollo, ricotta di bufala e friarielli

Lo street food è il momento preferito dagli “spontanei”

Per le persone che rispondono al profilo “spontaneo”, vivere con leggerezza vuol dire in primo luogo non prendere troppo sul serio se stessi e gli altri. Rappresentano quella fetta di italiani che stanno bene quando sono all’aria aperta: per questo vedono la leggerezza come un momento conviviale con gli amici mangiando street food. Il panino “spontaneo” è composto da pane integrale con polpette di verdure, hummus di ceci, pomodori secchi e rucola ed è perfetto da abbinare a Birra Moretti IPA, pale ale italiana che si caratterizza per il perfetto equilibrio aromatico e gustativo dato dal bilanciamento tra amaro e aromi.

Per gli spontanei: pane integrale con polpette di verdure, hummus di ceci, pomodori secchi e rucola

I “sinceri” e la tendenza del take away come sinonimo di leggerezza

I sinceri si sentono felici e leggeri quando sono in compagnia delle persone che li fanno sentire bene. L’occasione di convivialità che più di tutte li rappresenta è il casual food a casa con cibi take away da condividere con gli amici. Il panino sincero? È composto da pane Francesino morbido, speck, provola, bastoncini di zucca alla paprika e spinaci cotti ed è perfetto da abbinare a Birra Moretti Filtrata a Freddo, una birra dalla grande personalità, facile da bere, dal bilanciato grado di amarezza, freschissima.

Per i sinceri: pane Francesino morbido, speck, provola, bastoncini di zucca alla paprika e spinaci cotti

I “briosi” amano vivere la convivialita’ nel proprio locale preferito

I briosi associano la leggerezza ad allontanare le cose che rendono la vita "pesante". L’occasione di convivialità che più di tutte li rappresenta è la cena nel locale preferito. Il loro panino simbolo è composto da un pane rustico di grano duro tagliato a fette con pere caramellate, gorgonzola e noci, da abbinare a Birra Moretti La Rossa, dal suo gusto straordinariamente morbido e pieno con sentori di caramello e liquirizia, in perfetto equilibrio tra dolce e amaro.

Per i briosi: pane rustico di grano duro tagliato a fette con pere caramellate, gorgonzola e noci

Lo street di food da divano è l’occasione casual preferita dei “ricercati”

I ricercati, invece, si sentono leggeri soprattutto quando sono soli: leggono o sognano ad occhi aperti, praticano il loro sport preferito o quando possono esprimere liberamente le loro emozioni. La leggerezza è per questo profilo un panino ‘gourmet’ condiviso con gli amici sul divano di casa guardando la TV e sorseggiando una birra. Il panino dei ricercati è una michetta con tartare di gamberi, arancia e stracciatella che si integra perfettamente con Birra Moretti Baffo d’Oro, dal gusto pieno e rotondo, con un inconfondibile equilibrio tra il dolce del malto e un amaro delicato e gradevole.

Per i ricercati: michetta con tartare di gamberi, arancia e stracciatella