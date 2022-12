Al Radisson di Berlino esplode l’acquario cilindrico più grande del mondo

All’interno del Radisson Collection Hotel di Berlino, intorno alle 5.45 di questa mattina, 16 dicembre, è scoppiato l’acquario cilindrico AquaDom, alto 14 metri e contenente 1 milione di litri d’acqua salata e circa 1.500 pesci. L’albergo si trova sulla Karl-Liebknecht-Strasse, nel centro della città, vicino ad Alexanderplatz.

AquaDom del Radisson Collection Hotel di Berlino

Strada chiusa al traffico

La Karl Liebknecht Strasse, a pochi passi dal Duomo di Berlino, è stata chiusa al traffico. Sul posto ci sono 100 pompieri al lavoro. Bus riscaldati sono stati messi a disposizione dei turisti che hanno dovuto lasciare l'albergo per essere trasferiti altrove.



L’acquario cilindrico più grande del mondo

Coi suoi 16 metri di altezza e 11,5 metri di diametro, l’acquario, che era stato rimodernizzato nel 2020, conteneva, come detto, circa 1.500 esemplari di pesci appartenenti a 100 specie diverse. Era considerato l’acquario cilindrico più grande del mondo.



I circa 1.500 pesci al suo interno sarebbero in gran parte morti, secondo alcuni testimoni, mentre due persone sono rimaste ferite, stando a quanto riportato da Bild che cita un comunicato della polizia.



Cause ancora ignote

L’esplosione si sarebbe verificata durante la notte per cause tuttora ignote. Si pensa che a causare il cedimento della struttura sia stata l’usura dei materiali, ma gli accertamenti sono ancora in corso.