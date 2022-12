Da Niko Romito un ospite speciale: fuori dal Reale un orso marsicano

L'orso marsicano Juan Carrito, conosciuto anche come l'orso goloso, noto per le sue scorrerie nei paesi del Parco Nazionale d'Abruzzo e che lo scorso anno aveva fatto razzia in una pasticceria di Roccaraso (Aq), ha scelto di “fare visita” al ristorante Reale di Castel Di Sangro (Aq) (3 stelle Michelin ) di Niko Romito, che quest'anno si è confermato al top delle Tre Forchette del Gambero Rosso con il massimo del punteggio (96 punti).

È passato Juan Carrito per un salutino

L'orso è stato visto aggirarsi intorno alle cucine del ristorante, probabilmente attirato dall'odore del cibo. Il cuoco, avvertito dai suoi collaboratori della presenza di Juan Carrito, è riuscito a immortalarlo in un video, che ha poi pubblicato su Instagram, creando un post ironico in cui ha scritto: «È passato Juan Carrito per un salutino. Chiedeva per un Panettone. È andato spedito verso le cucine. La natura che abbiamo qui intorno è viva. Siamo circondati dal parco nazionale, bellezza vera».