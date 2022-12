Dehors, ecco la svolta: arriva la proroga fino al 30 giugno 2023

La richiesta avanzata da Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, non è rimasta inascoltata: le semplificazioni e le deroghe per l'occupazione di suolo pubblico da parte di bar e ristoranti non scadranno il 31 dicembre 2022. All'interno del testo della manovra, che approderà nei prossimi giorni in Parlamento dopo essere passata al vaglio della commissione Bilancio, è stata infatti inserita l'attesa proroga fino al 30 giugno 2023. I dehors sono salvi.

Dehors, arriva la proroga al 30 giugno 2023

I dehors sono, senza dubbio, una delle eredità positive della pandemia. Per garantire il distanziamento e, a bar e ristoranti, la possibilità di lavorare, durante i mesi segnati dal Covid si è scelto di rendere più semplici le procedure per l'occupazione di suolo, con risultati in molti casi ottimi. «I dehors hanno ridato vivibilità e sicurezza a molti spazi urbani - ha sottolineato a Italia a Tavola Luciano Sbraga, vicedirettore di Fipe - Sono apprezzati dai cittadini e, se ben gestiti e normati, danno l'immagine di una città sempre più accogliente e consentono di migliorare la qualità della vita di tutti».

Se non fosse arrivata la proroga, però, tutto sarebbe tornato alla fase pre pandemica: i bar e i ristoranti che in questi mesi hanno ottenuto l'occupazione in deroga del suolo pubblico avrebbero dovuto rimuovere i loro tavolini e chiedere, eventualmente, nuove autorizzazioni ai Comuni di riferimento. Così non sarà.

Tavolini all'aperto, la palla passa ai Comuni

Per far sì che questa proroga non porti solo a una posticipazione del problema, serve che ora ci si metta a lavorare sul tema, per arrivare all'approvazione di regolamenti specifici a livello comunale. Lo ha chiesto anche Fipe. «I sei mesi di proroga devono essere utili ai Comuni per realizzare dei regolamenti appositi per i tavolini all'aperto - ha proseguito il vice direttore di Fipe - Dobbiamo passare da una situazione emergenziale e una situazione strutturale, che non deve avere regole identiche, ma deve essere un giusto compromesso. In questo periodo ci sono stati anche fenomeni negativi, di abuso e abusivismo, che devono essere corretti. I dehors sono uno spazio pubblico, non estraneo alla città, ma parte del tessuto urbano e che dà valore a questo spazio. Per aumentarne la qualità degli arredi servono investimenti, ma per investire servono regole chiare e definite, in modo che si evitino distorsioni».