Natale al ristorante per 5 milioni di italiani. Il conto medio? 70 euro

Sarà un Natale al ristorante per quasi 5 milioni di italiani. A dirlo è l'Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio che, a pochi giorni dalla festa più importante e sentita dell'anno, ha tracciato un quadro dettagliato di quello che sarà, di fatto, il primo vero Natale dopo la pandemia.

Natale al ristorante per 5 milioni di italiani

Natale di normalità per i ristoranti: aprono in 77mila

Sono 77mila i ristoranti che si apprestano ad accogliere quasi 5 milioni di italiani per Natale (500mila in più del 2021). Un numero in calo rispetto allo scorso anno. Si tratta, infatti, del 65,1% dei locali, mentre nel 2021 a tenere aperto il 25 dicembre fu il 67,6%. Numeri comunque distanti dal 2019, ultimo anno prima della pandemia, quando si raggiunse il 71,8%.

«È probabile che le cause di questa dinamica dipendano - spiega Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio - da un lato dall’oggettiva difficoltà di reperire personale che da qualche anno caratterizza il mercato del lavoro di questo settore ma dall’altra anche dalla volontà di imprenditori che sono direttamente coinvolti nelle aziende di “staccare la spina” almeno in una giornata particolare come il Natale per consentire a loro stessi e ai collaboratori di trascorrere la festa con i propri familiari. Anche così si aiuta il processo verso una maggiore conciliazione tra vita e lavoro di cui il mondo della ristorazione ha enorme bisogno».

Complessivamente verranno spesi 350 milioni, per un conto medio di 70 euro a persona. Per la verità qualche proposta più accessibile non sarà impossibile trovarla: il 23,4% dei ristoranti infatti proporrà soluzioni sui 50 euro, mentre per chi ha maggiori disponibilità economiche si potrà arrivare a oltre 80 euro nel 15,3% dei locali. Come da tradizione, il menu sarà nella maggior parte dei casi fisso (81,7%) e con bevande incluse nel 46,5% dei casi.