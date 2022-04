È ufficiale: Four Seasons arriva all'Hotel Danieli di Venezia

Four Seasons sbarca a Venezia. Ora non è più soltanto una possibilità, ma una certezza. Hanno infatti trovato conferma le voci che avevamo riportato a gennaio e che prevedevano un passaggio di consegne da Marriott, attuale gestore, alla catena canadese degli alberghi di lusso, una volta giunta a scadenza la concessione.

Four Seasons al Danieli di Venezia

A riportare l'ufficialità è il Sole 24 Ore, facendo riferimento a un incontro svoltosi a Firenze con il presidente di Four Season Christian Clerc. A gennaio, come detto, l'affare sembrava cosa fatta, ma non erano mai arrivate le attese ufficialità. L'Hotel Danieli è uno dei simboli dell'accoglienza in Laguna: di proprietà di Giuseppe Statuto, che nel 2005 lo comprò da Starwood, sorge a pochi passi da piazza San Marco.

Prima il rinnovamento, poi l'apertura

Four Season ha in programma una importante ristrutturazione dell'intero albergo, che conta tre edifici collegati tra di loro (Palazzo Danieli Excelsior, del XX secolo, Palazzo Casa Nuova, del XIX, ex sede della tesoreria, e Palazzo Dandolo, in stile gotico veneziano). L'obiettivo è aprire entro il 2024 e si parla di un investimento, per il rinnovamento, di circa 30 milioni di euro.

Gli interni del Danieli

La presenza di Four Seasons in Italia

L'arrivo a Venezia conferma la volontà di Four Seasons di investire in Italia. Il gruppo ha già tre hotel nel Bel Paese (Milano, Firenze e Taormina), ma l'obiettivo è arrivare nei prossimi anni in doppia cifra. In programma ci sono già le aperture di Roma e di un resort in Puglia.