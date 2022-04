Estate 2022, ecco tutte le regole: in spiaggia niente distanziamenti

Ci aspetta un’estate “normale”, come ai tempi pre-Covid, senza più restrizioni o almeno con l’eliminazione della maggior parte di esse. La stagione estiva, che in diverse delle località italiane verrà inaugurata ufficialmene domenica 1 maggio, sarà la prima del ritorno alla normalità dopo il biennio del Coronavirus. A darne conferma è il Ministero della Salute che ha pubblicato le linee guida da seguire dopo la fine dello Stato di emergenza, con le regole per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere da tenere per la nuova stagione. Nell’ordinanza non sono previste prescrizioni particolari per i gestori dei lidi, ma solo indicazioni (le regole previste sono dunque consigliate, ma non costituiscono obblighi di legge). Emilia Romagna e Molise, invece, hanno optato per delle regole più restrittive per il distanziamento degli ombrelloni.

Distanziamento: si torna ai 7,5 metri quadri per ombrellone

In tutta Italia cade la norma che prevedeva un’area di 10 metri quadrati per ogni postazione e si torna ai 7,5 metri quadrati per ombrellone (3 metri di distanza tra le file e 2,5 metri tra gli ombrelloni della stessa fila).

Regole più restrittive in Emilia Romagna e Molise

L'Emilia Romagna e il Molise hanno previsto regole più restrittive rispetto al resto d'Italia. L'Emilia Romagna ha previsto un'area di 12 metri quadri a ombrellone (con 3 metri tra un ombrellone e l'altro nella fila e tra le file), mentre il Molise ha scelto di lasciare uno spazio di 10 metri quadrati a ogni ombrellone.

Disinfezione di lettini sdraio e ombrelloni

A livello igienico resta l'indicazione di una regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto. Nelle indicazioni è scritto che lettini, sdraio e ombrelloni vanno disinfettati a ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso a ogni fine giornata.

Regole nelle spiagge libere

Anche nelle spiagge libere cade l'obbligo di rispettare il metro di distanza tra ombrelloni e sdraio e il testo del ministero fa appello alla responsabilità individuale di evitare assembramenti.

Tornano i giochi: sì a racchettoni, biliardino e sfide a carte

Per i giochi in spiaggia il testo del ministero consiglia di privilegiare «lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale» e «attività a piccoli gruppi di persone». Nel caso di giochi come il biliardino viene consigliato di disinfettare i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito agli utenti prima di ciascun uso.

Infine, tornano anche i tornei di carte, ma restano obbligatorie alcune indicazioni: «igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi».

La mascherina resta obbligatoria solo dove previsto dalla normativa, che dall'1° maggio dovrebbe cambiare e diventare meno restrittiva.

Per i lidi si consiglia il pagamento elettronico e le prenotazioni

Al fine di evitare assembramenti ai gestori di lidi vengono consigliati una serie di comportamenti, che non costituiscono però obblighi di legge. Si chiede di «privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione» e ci «favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione». Tra i consigli anche quello di «riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone».