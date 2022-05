Il web premia l’Hotel Vilòn: è fra i più cliccati e apprezzati

Il Vilòn, hotel 5 stelle lusso membro della Small Luxury Hotels of the World, nell'ala est di Palazzo Borghese a Roma, nella hit list delle più importanti piattaforme di prenotazione mondiale, Booking, Tripadvisor, Expedia e Trivago.

Il risultato delle piattaforme di prenotazione rivela che per gli ospiti quell'hotel un po' segreto, defilato, intimo e charmant, nell'ala est di Palazzo Borghese, è il posto del cuore! Quello che ha raggiunto lo score più alto. Tanto da raggiungere le vette del punteggio scalando i primi 4 posti della TOP 10 degli hotel a 5 stelle della Capitale, meta turistica più iconica al mondo.

Non solo; il Gruppo Shedir incassa anche un'altra pole position con il neonato Maalot, a due passi da Fontana di Trevi, che dopo solo 7 mesi dall'apertura si piazza al primo posto su Expedia.

Il salotto dell'Hotel Vilòn

Il Vilòn ha ridefinito la scena degli charming place romani

Il Vilòn fin dall'apertura ha ridefinito la scena degli charming places romani, regalando alla Città Eterna uno spirito diverso, quell'eleganza appena sussurrata ed eclettica a cui era forse poco abituata. Quel certo magnetismo sottile che sprigiona appena trovata la strada e varcata una soglia quasi segreta, molto appartata, è un privilegio al quale il raffinato viaggiatore contemporaneo non rinuncia.

A "place to be nella Capitale", è stato così anche per Megan Markle ed Harry, duca di Sussex, quando l'hanno scelto come loro rifugio per un soggiorno solo loro due nella Città Eterna.

Un altro modo di essere hotel e ristorante, un feeling fuori dagli standard. Vibrante e cosmopolita. E un'accoglienza personale, riservata, un'ospitalità d'altri tempi ma al tempo stesso senza alcuna soggezione, easy chic.

Il patio dell'Hotel Vilòn 1/2 Hotel Vilòn: la colazione in camera 2/2 Previous Next

Diciotto camere, una diversa dall'altra ma tutte con affaccio sul giardino segreto di Palazzo Borghese, pieno Rinascimento e il suono lieve delle fontane zampillanti al risveglio.

Al Vilòn lo spirito del luogo ha grazia e intimità e anche ai locals riserva un certo stupore e l'eleganza di una Roma sottovoce. Non a caso al suo interno il Ristorante Adelaide, sala da pranzo con una tavola molto cozy e una cucina fine dining che ha stile, personalità e molta gioia, ha spesso liste d'attesa. Enclave nell'enclave, il piccolo giardino dall'aria esotica, tra banani e kenzie, ficus e gelsomino orientale, per un cocktail o una cena lontani da ogni frastuono.

Piace anche il Maalot, nuovo gioiello di Shedir Collection

Il Don Pasquale all'interno dell'Hotel Maalot (foto Stefano Scatà)

Il Maalot, è situato in via delle Mulatte, un indirizzo cool, dall'atmosfera british contemporanea ma al tempo stesso unconventional in quella che fu la dimora di Gaetano Donizetti. Trenta camere e suite ognuna diversa dall'altra e un'atmosfera domestica raffinata ma al contempo di grande calore. Al piano terra il Don Pasquale, bistrot salotto all day dining molto goloso entro spazi dal decoro iconico.