Mancano i camerieri e i “furbetti” sfruttano il “nero”. La denuncia della Fipe

Fipe contro il "nero" e il dumping contrattuale in bar e ristoranti

Fipe Confcommercio contro il dumping contrattuale

Il fenomeno del dumping contrattuale è in crescita. È un fenomeno che Fipe-Confcommercio si propone di contrastare da sempre, tanto da siglare, nel 2018, il Contratto Nazionale Collettivo maggiormente rappresentativo della categoria. Un contratto solido sia dal punto di vista economico e sia da quello normativo. Eppure, le situazioni di irregolarità non mancano, come dimostrano i dati contenuti nella ricerca condotta dalla Federazione in collaborazione con ADAPT, edita dall’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, che verranno presentati lunedì 18 luglio a partire dalle 10 nel corso di un convegno organizzato nella sala Parlamentino del Cnel, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

All’incontro parteciperanno, tra gli altri: Tiziana Nisini, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe-Confcommercio, Tiziano Treu, Presidente del Cnel, Emanuele Massagli, presidente di Adapt, Michele Faioli, Università Cattolica di Milano