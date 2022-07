Valpantena, cantine e aziende agricole unite in nome dell'enoturismo

È proprio vero quando si dice che “La vita è l’arte dell’incontro”, perché questo progetto nasce dalla stretta collaborazione di 7 imprenditori visionari, protagonisti con le loro attività che si intrecciano: Andrea Pernigo (Agricola Pernigo), Ettore Nicoletto (Angelini Wines & Estates – Bertani), Igor Boccardo (Costa Arente di Genagricola – Le Tenute del Leone Alato), Massimo Gianolli (La Collina dei Ciliegi e Ca’ del Moro Wine Retreat), Tommaso Zanini e Francesco Montresor (Ripa della Volta) e Diego Zecchini (Ristorante La Cru e Villa Balis Crema). Una rete di imprenditori ma anche amici che, nel condividere l’appartenenza alla Valpantena, nel Veronese, mettono ora insieme competenze e strategie a medio-lungo termine per valorizzare un territorio ancora tutto da scoprire.

Rete Valpantena nasce per promuovere il territorio

Incrementare la competitività

«Ci siamo posti lo scopo ambizioso di incrementare la capacità innovativa e la competitività della Valpantena: un caleidoscopio paesaggistico, produttivo, culturale, enogastronomico e ricettivo ancora sottostimato e ai margini dell’offerta turistica veronese – spiega Ettore Nicoletto, ceo di Angelini Wines & Estates e alla guida della neocostituita Rete Valpantena – Basti pensare che nel 2019, e quindi ben al di fuori dell’emergenza sanitaria, il turismo in questa vallata incideva solo per lo 0,3% sul totale registrato nell’intera provincia di Verona. Un dato irrisorio, caratterizzato prevalentemente da arrivi di prossimità durante i mesi estivi. Siamo convinti che serva una svolta sinergica in grado di canalizzare in Valpantena progetti di crescita virtuosa, senza intaccare il grande patrimonio naturalistico che la identifica. Una mission imprenditoriale, quindi, che intendiamo concretizzare portando al tavolo anche altri player della valle, oltre alle amministrazioni coinvolte».

Ettore Nicoletto

Fare squadra per il territorio

I protagonisti di questo progetto sono accomunati da esigenze diverse, ma mettendo insieme le proprie abilità desiderano fortemente restituire dignità a questa parte della Valpolicella chiedendo una riconoscibilità nella sua massima espressione. Ecco quindi l’aspirazione a coinvolgere un pubblico sempre più ampio in Italia e all’estero con l’attrattiva di un’offerta enogastronomica selezionata, eccellenze agroalimentari territoriali, natura e paesaggi da svelare di un’area vocata alla qualità, in primis alla produzione del vino simbolo Amarone (ma non solo), di olii da preziosi cultivar, esperienze culinarie stellate e immerse nella natura. Ecco in dettaglio i protagonisti di Rete Valpantena.

I sette imprenditori che hanno dato vita a Rete Valpantena



Bertani: la storia del nobile Amarone

È la storica cantina della Valpolicella-Valpantena che da quest’anno debutta all’interno del nuovo brand Angelini Wines & Estates, marchio che contraddistingue le aziende vinicole del gruppo farmaceutico e di cui Bertani fa parte dal 2011. Due numeri per capire la portata: 165 anni di storia e 200 ettari complessivi da cui nasce l’Amarone (la prima annata è del 1958). Ed è proprio nei 50 ettari in Valpantena, area inclusa nella Doc Valpolicella, che tutto ha inizio nel 1857 grazie all’intraprendenza e alla visione innovativa di Giovan Battista e Gaetano Bertani.

Quattro sono le collezioni attualmente in portafoglio: Icone (Amarone della Valpolicella Classico e Valpolicella Superiore Ripasso Catullo); I Cru di Bertani (Valpolicella Classico Superiore Ognisanti e Valpolicella Classico Le Miniere); Territorio (Amarone della Valpolicella Valpantena, Ripasso della Valpolicella Valpantena, Valpolicella Valpantena, Recioto della Valpolicella Valpantena e Soave Sereole); Original Vintage Edition (Soave e Secco).

Cantine Bertani | Via Asiago, 1 37023 Grezzana (VR) | Tel 0458658461 |

Cantine Bertani

Costa Arènte: vini e itinerari enoturistici

Un corpo unico di 35 ettari, di cui 17 vitati e i restanti a bosco e un uliveto tra i 250 e i 600 metri di altitudine nel cuore della Valpantena dove si incrociano storia, arte ed enologia. È il microcosmo di Costa Arènte, l’azienda vitivinicola fondata nel 1997 e situata sul versante orientale della valle. Produce tre referenze rosse: Valpolicella Valpantena Superiore, Valpolicella Ripasso Valpantena Superiore e Amarone della Valpolicella Valpantena.

Oltre alle degustazioni dei vini abbinate ai prodotti del territorio, alle visite alla cantina e all’ospitalità in 12 stanze dallo stile rustico-moderno, da Costa Arènte partono itinerari culturali e naturalisti e numerosi percorsi di trekking e arrampicata ideali per la due ruote, con o senza pedalata assistita.

Costa Arènte | Località Costa, 86, 37023 Grezzana (Vr)| Tel 3472111150

Costa Arènte

La Collina dei Ciliegi – Ca’ del Moro Wine Retreat

Vino, ospitalità e massima esaltazione delle potenzialità del territorio: queste le fondamenta che nel 2010 permettono a Massimo Gianolli, imprenditore del mondo della finanza con solide radici in Valpantena, di fondare La Collina dei Ciliegi. La tenuta si estende su 58 ettari, di cui 33 a vigneto in corpo unico coltivati con metodo biologico, tra i 450 e i 700 metri di altitusine. Sono 11 le etichette attualmente sul mercato, suddivise in due collezioni (Classica e Vini del Duomo) dall’Amarone “Ciliegio” al Valpolicella Superiore “Formiga”, dal Ripasso Superiore “Maciòn” al Recioto. E ancora dal Garganega “Ca’ del Moro” fino al Corvina “Camponi” e al Brut.

L’equilibrio tra preservazione e innovazione si traduce anche nell’esperienza di Ca’ del Moro Wine Retreat, la proposta di hotellerie firmata La Collina dei Ciliegi, totalmente ispirata al turismo slow. Nata dal recupero di antiche stalle e fienile del borgo di Erbin di origine cimbra, la struttura coniuga ruralità, comfort e modernità in un lusso minimalista, che si fonde con la natura che lo circonda. Il Resort è dotato di un ristorante che rivisita i piatti della tradizione in chiave contemporanea e gourmand e offre un ventaglio di attività ed experience quali degustazioni, escursioni, passeggiate a cavallo tra i vigneti, tour in e-bike e in elicottero.

Al centro della visione imprenditoriale dell’azienda la valorizzazione delle radici e dei territori, che si esplicita anche nell’impegno concreto a favore di progetti con finalità sociali come la realizzazione dei Vini del Duomo (di Milano) in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo (il Rosso Igt Verona e lo Spumante Brut), le cui vendite contribuiscono al restauro della cattedrale meneghina.

La Collina dei Ciliegi | Ca' Del Moro Wine Retreat | Località Erbin n. 31, 37023 Grezzana (Vr)| Tel 0459814900

L'imprenditore Massimo Giannoli nella bottaia de La Collina dei Ciliegi

Pernigo: l’essenza della Valpantena

Coltivare l’essenza della Valpantena è il fondamento di Pernigo, specializzata nella produzione di alimenti e prodotti officinali biologici di alto profilo qualitativo e organolettico e con una particolare attenzione alla biodiversità (l’azienda ha ottenuto la certificazione Icea di agricoltura biologica). Fondata agli inizi degli anni Duemila da Tiziano Pernigo con l’obietivo di far convergere la propria passione per la terra, oggi Pernigo produce in equilibrio con la natura olio, miele, oli essenziali, saponi artigianali, tisane, sali, confetture e cosmetici grazie a 70 ettari di proprietà, un piccolo frantoio e oltre 10 mila piante di ulivo, 100 arnie mellifere e circa 50 essenze coltivate. Nelle produzioni trova spazio anche la creatività con la particolare “Acqua delle stelle”, uno sciroppo alchemico composto da acqua, zucchero di canna e olio essenziale di menta o lavanda ideale per il mondo della mixology.

Azienda Agricola Pernigo Shop - Creative Organic Farm | Via Villa Vendri, 42B, 37142 Verona (Vr) | Tel 045907879

Ripa della Volta: L’eleganza di un territorio autentico

Un piccolo eremo a Romagnano, già nel ‘700 coltivato a vite. È da qui che nel 2016 prende forma l’avventura di Francesco e Michele Montresor, Andrea Pernigo, e Tommaso Zanini, che intuiscono le potenzialità di queste alte colline. Sono 25 gli ettari tra i 300 e 600 metri di altitudine di terre vergini da lavorare con rispetto e dar vita a qualcosa di unico e di importante. Ecco quindi un Amarone Docg e un Ripasso Doc, i primi due nati da questo progetto d’eccellenza, e un Valpolicella Superiore. L’obiettivo è infatti quello di creare vini dalla forte personalità, consapevoli di lavorare in una situazione ambientale unica, con un microclima particolare, su suoli marnosi, recuperando vitigni autoctoni di grande valore etico e storico.

Cantina Ripa Della Volta | Via Villa Vendri, 42B, 37142 Verona (Vr) | Tel 0457551950

Selezione di prodotti Pernigo e Ripa della Volta

Ristorante La Cru – Villa Balis Crema

Ci sono due stelle nel cielo di Romagnano. Sono quelle del Ristorante La Cru, che grazie alla sua cucina “territoriale, concreta e di stagione”, nelle parole dello chef Giacomo Sacchetto, ha ricevuto una stella Michelin nel 2020 e lo speciale riconoscimento Stella Verde nel 2021, che premia le realtà che si distinguono per sperimentazioni sostenibili. Una fulminea scalata al successo cominciata nel 2019 con La Cru Lab, un temporary restaurant allestito nell’antica Casa del Custode della struttura, e culminata nel 2020 con il completamento del ristorante immerso tra le colline della Valpantena. Le materie prime utilizzate dalla brigata provengono direttamente dall’orto della proprietà, assicurando sapori genuini in sincronia con le specificità gastronomiche della Valle degli Dei e con il ritmo naturale delle stagioni. Una visione che si ritrova anche nello spazio Bottega & Cucina coordinato dallo chef Nicola Bertuzzi, per anni braccio destro di Sacchetto, che propone agli ospiti una cucina tradizionale e con la possibilità di acquistare i prodotti preparati dalla brigata. La filosofia del Ristorante La Cru si trasmette all’attiguo Relais Villa Balis Crema, nato dal recupero di Villa Maffei Medici Balis Crema, antica dimora nobiliare veneta dove il risveglio è caratterizzato da una colazione gourmet proposta dagli chef del Ristorante. La struttura principale – divisa in corpo Nobile, Barchessa e Casa del Custode – è valorizzata da un ricco patrimonio storico e artistico di affreschi, dipinti di scuola e stemmi delle famiglie che abitarono la dimora. Spazi interni che si allungano verso l’esterno, articolandosi in un giardino-orto dalla forma concentrica, una piscina bio dotata di sistema di filtraggio naturale tramite pietre e radici e un parco, un’oasi fuori dal tempo, eppure strettamente legata al proprio territorio e alla propria storia.

Ristorante La Cru | Via Cortivi,11, Romagnano, 37023 Verona (Vr) | Tel 0454951629



Relais Villa Balis Crema | Via Belvedere, 1/A, 37023 Romagnano (Vr) | Tel 0454951628





L'orto concentrico del Ristorante La Cru