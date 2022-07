“Saraceno Secret Garden”, quando il ristorante diventa domestico

Tra specialità della Costiera amalfitana, crudità di mare, pizza e Champagne sta avendo un grande successo anche quest’anno la seconda edizione del “Saraceno Secret Garden”, le serate estive organizzate nel giardino di casa dello chef stellato Roberto Proto e della moglie Maria Morbi a Cavernago, in provincia di Bergamo. In questo particolare contesto i clienti diventano amici e confidenti, in un clima veramente unico e rilassato. Tenuto conto che il ristorante non ha spazi all’aperto, la coppia che gestisce Il Saraceno non ci ha pensato due volte e lo scorso anno ha deciso di aprire le mura domestiche. La location estiva è logisticamente comoda, a circa un chilometro di distanza dalla cucina stellata, che proprio in queste settimane è oggetto di importanti lavori di ristrutturazione.

Mattia Vezzola, Roberto Proto, Maria Morbi

Porte aperte il giovedì sera

«L’idea ci è venuta lo scorso anno, dopo che siamo stati chiusi da fine ottobre 2020 al primo giugno 2021, a causa delle misure di contenimento imposte dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria – commentano Roberto Proto e Maria Morbi - Ora la ristorazione è ripartita bene, anche se dobbiamo fare i conti quotidianamente con l’aumento delle materie prime e la difficoltà nel trovare personale. Anche quest’anno, come tradizione il giovedì sera, abbiamo deciso di aprire la nostra casa ai clienti, anche perché non ci hanno mai abbandonato in questi mesi difficili e in molti casi sono diventati amici e confidenti».

Serata in rosa

Una ventina di coperti accoglie i commensali in un’atmosfera familiare, grazie a una cucina professionale dove dai tavoli si può ammirare la brigata all’opera. Una serata in rosa ha avuto come ospite anche il produttore Mattia Vezzola, enologo molto conosciuto per avere, fra l’altro, reinterpretato il profilo sensoriale del Valtènesi Rosè, un vino divenuto rappresentativo del Lago di Garda. Dal 1928 l’azienda Costaripa, fondata da Mattia Vezzola senior, ha portato avanti significative sperimentazioni, a partire dal Metodo Classico, e oggi sta riscuotendo un grande successo sui vini rosé. Nel 1972 Mattia Vezzola entra termina gli studi di enologia a Conegliano (Tv) e inizia il suo percorso in cantina, dove tutt’oggi gestisce ogni attività.

Il giovedì sera le ricette de Il Saraceno entrano nella cucina di casa Proto

Abbinamenti di rango

Interessanti gli abbinamenti proposti con i piatti elaborati da Roberto Proto. Il Tonno Tonnato e il Polpo di Santo Spirito, anguria e pomodoro ghiacciato sono stati sposati con il Brut Rosé; i Ravioli agli agrumi, gamberi rossi ed estratto di lattuga di mare sono stati invece abbinati al Rosamara Valtenesi 2021, etichetta seguita dal Molmenti Valtenesi 2017 per “La mia catalana di crostacei”. Il dessert consistenza di ciliegie è stato infine accompagnato dal Palmargentina 2021.

Saraceno Secret Garden

Il prossimo appuntamento con il “Saraceno Secret Garden” si terrà giovedì 21 luglio, quando Roberto Proto accompagnerà i suoi ospiti in un tuffo nei piatti della Costiera Amalfitana. Il ristorante Il Saraceno si trasferirà nel Secret Garden da mercoledì 27 a domenica 31 luglio (tutte le sere oltre la domenica a pranzo), in modo da permettere i lavori di restyling del locale.

Ristorante Il Saraceno

piazza Don Luigi Verdelli 2

24050 Cavernago (Bg)?Tel 035 840007