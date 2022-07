Ristogolf 2022 entra nel pieno della gara con la tappa al Golf Club Lecco

La terza Tappa del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz si è svolta il 29 giugno al Golf Club Lecco, incorniciato dalle cime delle Prealpi lecchesi. Come da copione, a dare il buongiorno una ricca colazione, preparata dagli chef del ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio di Brusaporto (Bg): golose brioche, la biscotteria, la frutta fresca e i pancake con confetture e salse selezione Vitalfood, e poi il caffè di WeFor e l’acqua Valverde.

Cuochi… in buca

Il tempo della registrazione al desk, una spruzzata di crema solare Shiseido per non scottarsi, un’attenzione al progetto Hol4All della Fondazione Allianz Umana Mente, scelto quest’anno per le donazioni di Ristogolf, e si scende in campo. Il sole è alto, immersi nel verde una leggera brezza rende la giornata splendida.



Subito spazio al gusto in buca 1 con Vittorio Tarantola dell’omonimo ristorante di Appiano Gentile (Co) e un gustoso gazpacho con foiolo e polpo. In abbinamento, la cantina Cà Maiol propone un Roseri Valtènesi Riviera del Garda Classico Chiaretto Dop 2021.

Avanti fino alla buca 4, dove Vitalfood offre un dolce break con gelato e la frutta semicandita selezione Delifrù. È anche l’ora della pausa caffè: ovviamente, con WeFor.



Il gioco continua e anche gli assaggi… alla buca 7 Paolo Favalli del ristorante Aquariva di Padenghe sul Garda (Bs), insieme a Selecta, propongono una tartelletta La Rose Noire con salmone Loch Fyne marinato al pepe nero e mostarda di pere Williams. Il brindisi è con il Metodo Classico Brut Lugana Dop 2016 di Cà Maiol.



Alla buca 10 arriva l’abbinamento perfetto: pizza gourmet di Molino Dallagiovanna, gorgonzola Dop Palzola e birra “The Ninth Hole Ristogolf” di Hordeum.



Sport, cucina, vino e musica

Sport, cucina, bere bene… in puro stile Ristogolf, lungo tutto il percorso! Ma prima di procedere con il gioco e con il gusto, un passaggio alla buca 11 per ballare insieme sulle note di “Ristogolf, Waggle! Waggle!”, il jingle dedicato al decimo anniversario di Ristogolf. «Ci si lega sul green tra un piatto e uno swing… »



In buca 13 lo scenico Baccalà in total black, piatto preparato dal resident chef del Tiara Restaurant - il ristorante del Golf Club Lecco - insieme al F&B Manager Decio Diana. Cà Maiol accompagna a questo piatto il suo Molin Lugana Dop 2020.



Da non perdere la pausa golosa in buca 15: gli chef del ristorante Da Vittorio ci regalano una splendida emozione di gusto con la melanzana candita con burrata e pomodorini. A questo piatto, a Ristogolf e a tutti i Ristogolfisti, il brindisi è con il Negresco 2018 di Cà Maiol.



Le ultime buche golose

Pensavate fosse già finita? No, non lo è. Prima di chiudere la gara, un ultimo break con la personale versione della parmigiana di melanzane firmata da Pier Giorgio Parini e Koppert Cress in buca 17. A questa buvette anche la selezione di Parmigiano Reggiano e il Prestige Lugana Dop 2021 Cà Maiol. In tutte le postazioni, acqua naturale e frizzante Valverde.



Un evento molto amato

Il campo del golf club Lecco ha ospitato anche diverse attività a cura degli Sponsor: Allianz, PenskeCars, Rovetta+Giblor’s, Callaway, Agnelli, Axpo, Parmigiano Reggiano: per un totale di 15 postazioni lungo il percorso del Golf Club Lecco.



La Terza Tappa del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz procede con l’intrattenimento dello show cooking, sulle cucine di Scic Italia, con gli elettrodomestici di Signature Kitchen Suite e gli strumenti di cottura di Pentole Agnelli.



In apertura sempre Ivan Patruno - bar manager di Bulk mixology food bar by Giancarlo Morelli - con un viaggio nella mixology contemporanea: Nord, Centro, Sud. Si continua con chef Francesco Cheloni di Osteria Manzoni (Barzago – Lc) e la sua moderna versione della Pappa al pomodoro. A chiudere, lo chef stellato Emanuele Petrosino del ristorante Bianca sul Lago (Oggiono – Lc), con uno dei piatti più belli mai cucinati su un campo da golf: tagliatelle di seppia agli agrumi.



Le premiazioni

Momento premiazioni della Terza Tappa del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz, insieme al direttore di Ristogolf Dario Colloi, al Presidente del Circolo Luigi Nespoli e al suo direttore Alessandro Aina.



Brindisi, sorrisi e tanta gioia durante il Gourmet Party placè, a cura del ristorante Da Vittorio, chiudono la giornata con un arrivederci alla prossima tappa, la quarta, in programma il 20 luglio al Golf Club Milano (Monza - Mb).