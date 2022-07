The World's 50 Best Restaurants: Lido 84 e Le Calandre nella top ten

The World's 50 Best Restaurants, l'"Oscar della ristorazione", ha nominato il ristorante Geranium di Copenaghen, guidato dallo Rasmus Kofoed e dal sommelier Søren Ledet, The World's Best Restaurant 2022.

L'Italia, però, ha ben figurato, piazzando ben sei ristoranti nei primi 50 e ben due nella top ten, Lido 84 di Riccardo Camanini, locale di Gardone Riviera (Bs) 8° e Le Calandre di Massimiliano Alajmo, locale di Rubano nel padovano, giunto 10°.

A seguire, Il ristorante Uliassi di Senigallia di Mauro Uliassi, 12° e vincitore del premio Highest New Entry, 15° il Reale di Castel di Sangro di Niko Romito, 19° il Piazza Duomo di Alba di Enrico Crippa e 29° il St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina a San Cassiano (frazione del Comune altoatesino Badia) di Norbert Niederkofler. Quindi, ottimi risultati anche per Euro-Toques, l'associazione dei cuochi europei di cui fanno parte Niederkofler, Romito, Crippa, Alajmo e Mauro Uliassi.

Insieme alla proclamazione del Geranium, svelato in diretta durante la cerimonia, tenutasi lunedì sera presso lo storico Old Billingsgate di Londra e condotta dal famoso attore e gourmet Stanley Tucci, è stata anche annunciata la classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo 2022, che premia l'eccellenza gastronomica di 24 Paesi presenti in cinque continenti, con 12 ristoranti al loro debutto in classifica.

Sei i ristoranti italiani tra le prime 50 posizioni

Il Lido 84, il ristorante di Gardone Riviera (Brescia), guidato da Riccardo Camanini, conquista la posizione più alta, classidicandosi 8° (nel 2021 era giunto 15°).

Al 10° è giunto Le Calandre di Rubano (Padova), guidato in cucina da Massimiliano Alajmo, che ha guadagnato 16 posizioni dal 2021.

Il ristorante Uliassi di Senigallia, del "pluri stellato" Mauro Uliassi, si è classifica 12°, scalando 40 posizioni dal 2021, aggiudicandosi il premio Highest New Entry, sponsorizzato da Aspire Lifestyles. Tra l'altro a consegnare il premio è stato Massimo Bottura, dell'Osteria Francescana di Modena che per ben due volte si è aggiudicato il primo premio del 50 World's Best Restaurants (2016 e 2018).

La 15ª posizione è andata al Reale di Castel di Sangro (L’Aquila), il ristorante di Niko Romito.

Mentre il Piazza Duomo di Alba (Cuneo), guidato da Enrico Crippa, si è piazzato 19°.

Infine, alla posizione 29° il St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina a San Cassiano dello chef Norbert Niederkofler (nel 2021 si era posizionato 54°).

La classifica del 50 World's Best Restaurants 2022

Geranium Copenhagen Danimarca Central, Lima Perù Disfrutar Barcellona Spagna Diverxo Madrid, Spagna Pujol Mexico City, Mexico Asador Extebarri, Atxondo, Spagna A Casa do Porco, San Paolo, Brasile Lido 84, Gardone Riviera (Bs), Italia Quintonil Mexico City, Mexico Le Calandre, Rubano (Pd), Italia Maido, Lima, Perù Uliassi Senigallia (An) (vincitore dell'HighestClimberAward New Entry) Steirereck, Vienna, Austria Don Julio, Bueons Aires, Argentina Reale, Castel di Sangro (Aq), Italia Elkano, Getaria, Spagna Nobelhart & Schmutzig, Berlino, Germania Alchemist, Copenhagen Danimarca Piazza Duomo (Cn), Italia Den, Tokyo, Giappone Mugaritz, San Sebastian, Spagna Septime, Parigi, Francia The Jane, Anversa, Belgio The Chairman, Hong Kong Frantzén, Stoccolma, Svezia Restaurant Tim Raue, Berlino, Svezia Hof Van Cleve, Kruishotem, Belgio Le Clarence, Parigi, Francia St. Hubertus, San Cassiano – Badia (Bz), Italia Florilège, Tokyo, Giappone Arpège, Parigi, Francia Mayta, Lima, Perù Atomix, New York, Usa Hisa Franko, Kobarid, Slovenia The Clove Club, Londra, Inghilterra Odette, Singapore Fyn, Cape Town, Sud Africa Jordnaer Copenhagen, Danimarca Sorn, Bangkok, Thailandia Schloss Schauenstein Furstenau, Svizzera La Cime, Osaka, Giappone Quique Dacosta, Denia, Spagna Borago’, Santiago, Cile Le Bernardin, New York, Stati Uniti Narisawa, Tokyo, Giappone Belcanto, Lisbona, Portogallo Oteque, Rio de Janeiro, Brasile Leo, Bogotà, Colombia Ikoyi, Londra, Inghilterra SingleThread, Healdsburg, California – Stati Uniti

I Best of the Best

Invece i ristoranti che fanno parte dell’élite e vincitori delle scorse edizioni di The World’s 50 Best Restaurants hanno dimostrato e confermato il loro valore e saranno per sempre riconosciuti come destinazioni gastronomiche iconiche nella hall of fame dei Best of the Best.

El Bulli (2002, 2006-2009)

The French Laundry (2003-2004)

The Fat Duck (2005)

Noma – original location (2010-2012, 2014)

El Celler de Can Roca (2013, 2015)

Osteria Francescana (2016, 2018)

Eleven Madison Park (2017)

Mirazur (2019)

Noma – current location (2021)