Altro che Briatore, a Jesolo c'è la pizza all'oro a 99 euro

Altro che Flavio Briatore, a Jesolo (località turistica in provincia di Venezia) c'è una pizza il cui prezzo ha superato di gran lunga quella con il Pata Negra (il celebre prosciutto iberico ultrainvecchiato) da 65 euro che viene proposta nella sua Crazy Pizza. Per gustarsi "Mimi la Regina d'oro 24K" bisogna infatti sborsare ben 99 euro. Sopra di essa vengono infatti posate delle foglie d'oro da 24 carati, completamente commestibili. E per chi la sceglie c'è pure (a richiesta) la colonna sonora di accompagnamento sulle note di "We are the champions" dei Queen.

«La mia pizza non c'entra nulla con Briatore; L’abbiamo inventata due mesi fa - ha spiegato il suo inventore, il titolare del ristorante Da Robert e maestro pizzaiolo Robert Nedea al Corriere del Veneto - Le proteste non mancano, sui social la trovano inutile. Si chiedono "mangio oro per capire cosa?". La verità è che il lusso va pagato, così come le emozioni diverse che si provano assaggiando l’oro».

Robert Nedea con la sua Mimi regina d'oro 24K (foto Facebook)

A Jesolo la pizza "Mimi la regina d'oro 24K" vale 99 euro

A fianco delle foglie di basilico ci sono quelle d'oro puro a 24 carati, da gustare sopra una fumante pizza da 99 euro. Si chiama "Mimi la regina d'oro 24K" l'invenzione culinaria di Robert Nedea, titolare e maestro pizzaiolo del ristorante pizzeria "Da Robert".

Gli ingredienti della pizza a 99 euro

Sul menu sono espressi a chiare lettere gli ingredienti di questa prelibatezza, Fior di latte, sala di pomodoro, 200 grammi di burrata di bufala e infine foglie e sfilacci d’oro a 24 carati (acquistati da un apposito fornitore specializzato); «Oro puro 100% commestibile», si legge sulla carta.

Viene servita sulle note dei Queen

Ma non solo, per chi la sceglie è previsto anche un accompagnamento sonoro, ovvero sulle note di "We are the champions" dei Queen.

Il cliente vive un momento di gloria - ha spiegato Robert Nedea, intervistato dal Corriere del Veneto - L’oro è l’unico metallo puro commestibile, e da sempre è simbolo di potere. Anche mangiarlo fa sentire una persona forte, potente».

L’idea parte da Dubai

L’idea di fare la pizza con l’oro è scritto nell'articolo del Corriere del Veneto è stata suggerita a Robert da una battuta del figlio Alessandro. «Nei ristoranti di Dubai cospargono le bistecche con l’oro e le vendono a mille dollari. Dovremmo farlo anche noi sulle nostre pizze!», aveva dichiarato Alessandro al padre. Robert ha preso molto sul serio l’idea del figlio e, a due mesi dalla prima infornata, i risultati si vedono.

La pizza a 99 euro piace

A detta del proprietario durante la settimana ci sono almeno quattro clienti che ordinano la pizza a 99 euro.

«Di solito sono turisti stranieri, ma anche albergatori locali e giovani che vogliono strafare - ha spiegato Nedea nell'intervista al Corriere del Veneto - Chi compra la pizza d’oro lo fa per impressionare la gente al tavolo con lui o le nostre cameriere, lasciando minimo 25 euro di mancia. Di solito ordina anche una bottiglia di champagne. Noi serviamo la "Mimi Regina d’Oro", accompagnando il tutto con la canzone dei Queen; ovviamente solo se i clienti vogliono farlo sapere a tutto il locale».