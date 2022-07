La carne di Cattel guarda al futuro: elevata qualità e alto contenuto di servizio

Secondo una recente ricerca sulle imprese del settore food & beverage operanti in Italia condotta dalla Scuola di Direzione Aziendale della prestigiosa università milanese Bocconi, le aziende vincenti per modello di business e scelte strategiche sono quelle che, oltre a proporre cibo di qualità, offrono prodotti ad alto contenuto di servizio. Il cibo del futuro dovrà essere facile da usare e adeguato ad ogni singola occasione.

Sarà il frutto di processi produttivi lunghi e naturali e co-creato dai consumatori grazie ai loro suggerimenti. Sarà realizzato da una filiera sempre più integrata, costituita da imprese altamente specializzate, e sarà un cibo tracciabile in termini di provenienza e territorio. In breve, anche nell’industria del cibo si assisterà al consolidamento del fenomeno della servitizzazione: il passaggio da un modello “prodotto-centrico” a un sistema integrato “prodotto-servizi”.

Carne, la visione di Cattel guarda al futuro

Lo sa bene la veneta Cattel SpA, leader nella distribuzione di prodotti food e no-food nel canale Horeca nel Nord-Est d’Italia, che da tempo ha intrapreso un progetto di innovazione ad ampio spettro che pone particolare attenzione al servizio, appunto. Il progetto carne portato avanti dal Category Manager carne di Cattel, Simone Fantato, ne è un esempio. L’offerta Cattel in questo settore, infatti, prevede l’adozione di una tecnica altamente innovativa di surgelamento rapido di prodotti freschi già porzionati nota come IQF (Individually Quick Frozen). Essa comporta un enorme risparmio poiché consente di cuocere ogni volta solo la quantità di prodotto necessaria, riducendo i tempi di preparazione e azzerando gli sprechi in cucina, e di calcolare l’esatto food cost, il tutto mantenendo inalterate le proprietà organolettiche del prodotto.

Sono numerosi i plus di prodotto e servizio offerti dalla veneta Cattel in quest’ambito, tra cui il controllo di qualità e processo della carne, sia fresca che surgelata, soggetta a verifiche lungo tutto il suo ciclo produttivo, dalla provenienza al prodotto finito servito in tavola.

Il disosso della carne

Oltre a quello del surgelamento, un altro plus molto apprezzato dai ristoratori è quello del disosso della carne. Cattel, infatti, è tra i pochi in Italia ad acquistare, rigorosamente da filiera protetta e controllata, grandi tagli di carne che poi settimanalmente disossa, taglia e porziona per offrire al cliente i tagli anatomici desiderati e pronti all’uso.

L’assortimento di carni proposte da Cattel è ampio e in continua evoluzione, e comprende prodotti qualitativamente eccellenti, caratterizzati dall’alto contenuto di servizio grazie alla tradizionale capacità dell’azienda di evolvere insieme alla domanda e di fare della soddisfazione del cliente una sua priorità.