Vino in Castello, sapere culinario ed eccellenze del made in Italy

Renato Malaman, giornalista professionista, risiede ad Abano Terme (Padova). Collabora da quattro anni con Rai Radio Uno in qualità di esperto di turismo della trasmissione "Tra poco in edicola", condotta da Stefano Mensurati. Cura il blog "Salsa & Merende" nel quotidiano "Il Mattino di Padova”, giornale che lo vede tra le firme fin dalla nascita (1978). Collabora con il quotidiano svizzero “Il Corriere del Ticino” di Lugano; con “La Piazza” (mensile con 23 edizioni nel Veneto) di cui dal 1996 cura la pagina “Sì, Viaggiare”; con il magazine di cultura locale “Con i piedi per terra” e con altre testate. Cura una rubrica settimanale di viaggi e gastronomia su TV Cafè 24. Dal 2004 è ispettore della guida “Ristoranti d’Italia” de L’Espresso; collabora,infine, anche con altre guide. È autore di numerose pubblicazioni, fra cui la guida “Padova nel piatto” (2016). Nell’ultimo lavoro, il volume “I Colli ritrovati” (2021) ha ricordato la battaglia civile che 50 anni fa portò alla legge 1097, quella che salvò il Colli Euganei dalla distruzione. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti spicca l'assegnazione di due premi "Penna d'Oca" (edizioni 2005 e 2011), premio biennale promosso da Unioncamere del Veneto. Per quanto riguarda il turismo ha visitato finora 122 paesi del mondo. Ha al suo attivo anche una spedizione umanitaria via terra in Guinea Bissau.