Recensioni negative su Tripadvisor: il pizzaiolo fa denuncia alla Polizia Postale

La Pizzeria Pitta si trova a Giovinazzo, in provincia di Bari, ed è un locale attento ai social (quasi 50mila like su Facebook) e molto apprezzato su Tripadvisor, dove può fregiarsi di più di 1.400 recensioni, in larghissima parte a "5 stelle". Nei giorni scorsi però l'attività, proprio sul portale di recensioni online, ha ricevuto alcuni commenti a "1 stella", fortemente negativi.

La reazione? Una denuncia alla Polizia Postale.

Recensioni negative? La pizzerie fa partire la denuncia

I commenti (tre quelli finiti nel mirino, due dei quali ancora online) non ci sono andati giù per la leggera. «Mi sorge un dubbio... come può una attività che offre un prodotto scadente essere al primo posto con migliaia di recensioni a 5 stelle? Ho notato che la stragrande maggioranza di questi profili hanno scritto una sola recensione guarda caso solo a questa attività dando il punteggio massimo», si legge nella prima, che oltre a definire le pizze "immangiabili", parla di recensioni favorevoli false. «Non capisco come questa pizzeria possa essere al primo posto. Pizza pessima, bella da vedere ma con impasto gommoso, per nulla alveolato. Io sicuramente non ci tornerò mai più. Prezzi esageratissimi per ciò che viene offerto, specialmente per gli antipasti. La pizza è un vero macigno nello stomaco. Sconsigliatissima».

La pizzeria non è rimasta indifferente a queste parole, ma ha reagito in maniera immediata. Si è recata dalla Polizia Postale di Bari e ha sporto denuncia per diffamazione.

«Ci siamo stancati»

A commentare l'accaduto è stata direttamente la pizzeria a La Repubblica. «Ci siamo stancati e abbiamo denunciato - hanno detto - Non abbiamo la minima idea di chi sia. Abbiamo pensato che si trattasse di recensioni false perché erano tutte uguali. Poi noi andiamo ai tavoli e chiediamo continuamente ai clienti come stia andando e rispondono tutti positivamente. Una persona può scrivere il proprio pensiero, ma queste sono cattiverie. Ci impegnamo tanto ogni giorno per questo lavoro. Non volevamo denunciare perché non vogliamo far male a nessuno, ma alla terza recensione ci siamo convinti».

La stessa pizzeria ha poi lanciato un invito ai recensori. «La denuncia è stata depositata, se vuoi redimerti puoi contattarmi al 3486091121», si legge sulla pagina Facebook del locale.

Una pizza di Pitta a Giovinazzo