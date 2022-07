La Passionata sbarca a Milano: il dolce tipico di Troia “pronto” per Natale

La Passionata, dolce pugliese tipico della città di Troia, potrebbe presto sbarcare a Milano. A portarlo sarà la coppia di artigiani del gusto Lucia Casoli e Nicola Mecca. E non poteva che essere altrimenti. I titolari della Pasticceria Casoli, da 20 anni all’ombra della cattedrale di Santa Maria Assunta, detengono il marchio del dolce a base di crema di ricotta e pasta di mandorle.



Apertura in City Life

«Siamo in trattativa per aprire un franchising a Milano – annuncia Nicola “Passionata” Mecca, in esclusiva a Italia a Tavola – in una location centralissima come City Life. Prima di Natale, anche i milanesi potranno gustare la nostra creazione, disponibile in ben undici varianti. Per noi, dopo Roma, Napoli e Firenze, è un altro sogno che si realizza».



Trattative in corso

Le trattative per l’apertura dello spin-off meneghino di Pasticceria Casoli si sono interrotte a causa della pandemia, nel 2020. All’inizio dell’anno, lo slancio definitivo con i futuri partner milanesi, che consentirà al capoluogo lombardo di poter festeggiare il Natale con un dolce alternativo, accanto all’immancabile panettone.



Il futuro dell’operazione è legato anche alle sorti dell’aeroporto di Foggia, che sta gradatamente riaprendo al traffico civile. «In un’ora saremmo a Milano – commenta Nicola Mecca – con la possibilità di poter gestire in maniera più agevole tutti i preparativi, in vista dell’apertura di dicembre».



Filiera certificata a km zero

«La Passionata – spiega Lucia Casoli – nasce dall’idea mia e di mio marito di valorizzare i prodotti del nostro territorio, a partire dalla mandorla, nonché dalla ricotta, che arriva dalle stalle dei Monti Dauni. Abbiamo una filiera certificata “chilometro zero”. Arrivo da una famiglia di fornai, quindi ho sempre avuto le mani in pasta. Il nome “Passionata” riflette infatti questo attaccamento alla storia famigliare. Significa “Nata dalla passione”».

Lucia Casoli e Nicola Mecca



Le undici varianti di passionata



Tutte gustose le varianti, che consentono di viaggiare nei sapori pugliesi, così come della Campania e dalla Sicilia. Gli ingredienti ricorrenti del dolce tipico di Troia sono il mix di ricotte (mucca, pecora e bufala) e la base bisquit, su cui poggia la copertura di pasta di mandorle pugliesi. Si passa dalla versione “Classica” a quelle insaporite a nocciola delle Langhe, pistacchio di Bronte, liquore Strega, arancia, amaretto, Moscato di Trani, Nero di Troia, melograno, limone e olio Evo.