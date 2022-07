Raccontare l'Italia nei film: Enit premia “Piccolo Corpo”

L’Italia raccontata al cinema e nelle pagine dei libri. Enit continua l’attività di promozione della Penisola e assegna premi nel corso dei festival Taobuk e Taormina Film Fest, dove, per valorizzare il territorio, l’Agenzia Nazionale del Turismo ha sostenuto un’apposita sezione “Il cinema che promuove la bellezza italiana” dedicato al film che, fra quelli distribuiti nell’ultima stagione, ha valorizzato ed esaltato l’immagine del nostro Paese.

Il premio di Enit è andato a Piccolo Corpo di Laura Samani per la sua capacità di testimoniare e celebrare il territorio e la bellezza del Nord-Est del Paese.

La locandina di Piccolo Corpo

Il cinema come strumento per promuovere l'Italia

«Un modo alternativo di promuovere il territorio e le località meno frequentate accanto alle città d’arte. L’attività di promozione messa in campo da Enit punta a sostenere eventi di ampio respiro culturale che raccontano l’Italia sotto una luce rinnovata», spiega l’amministratore delegato Enit Roberta Garibaldi.

«I luoghi legati al cinema sono portatori di esperienze memorabili che invogliano alla scoperta dei territori. I film sono uno stimolo alla valorizzazione delle location, valorizzazione che non è così automatica ma occorre predisporre strategie e spazi per l'accoglienza e una spinta a maturare interesse crescente per luoghi anche meno noti», dichiara Sandro Pappalardo consigliere del cda Enit.

Investimento sul turismo culturale

L’investimento sul turismo culturale vede Enit in campo anche con il fest letterario Taobuk con 170 ospiti da 20 Paesi, più di 90 incontri, 4mila persone presenti alla serata di gala e 35mila presenze in 5 giorni e soprattutto oltre 100 libri presentati in 5 giorni in cui viene descritto e promosso il patrimonio paesaggistico italiano attraverso la lente della letteratura.