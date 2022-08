Domino's: L'Antica Pizzeria Da Michele in the world assume gli ex dipendenti

L’Antica Pizzeria Da Michele in the world accoglie l’invito di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro, e offre posti di lavoro ai dipendenti che l’hanno perso a causa della recentissima chiusura delle pizzerie Domino’s in Italia. La promessa è giunta dalla voce di Alessandro Condurro, amministratore della Michele in the world, catena di ristorazione italiana con sedi sparse in tutto il mondo, e presidente dell?unione Pizzerie Storiche Le Centenarie.

Alessandro Condurro

L'Antica Pizzeria Da Michele in the World assume gli ex dipendenti di Domino's

Bel gesto di l'Antica Pizzeria Da Michele in the World. È pronta infatti ad assumere gli ex dipendenti di Domino's pizza, rimasti a casa dopo che la catena multinazionale americana, conosciuta per la pizza all'ananas, ha deciso di chiudere tutte le sue sedi in Italia. Giovedì 11 agosto Alfonso Pecorario Scanio, presidente della fondazione Univerde aveva lanciato un accorato appello a tutte le pizzerie napoletane per poter accogliere gli ex dipendenti di Domino's. La prima a rispondere all'appello è stata l'azienda italiana; una realtà in espansione con sedi in tutto il mondo.

«Nonostante l’Antica Pizzeria Da Michele in the world proponga un prodotto pizza completamente diverso, la catena Domino’s è sempre stata per noi un esempio a cui puntare, a livello imprenditoriale, per la nostra idea di espansione - ha ripreso Condurro - È per questa ragione che abbiamo deciso di supportare le tante famiglie in difficoltà, dopo la chiusura delle sedi italiane, offrendo ai dipendenti rimasti disoccupati un lavoro, in una delle nostre sedi nel mondo, nei diversi campi possibili, dal servizio di sala al ruolo di pizzaiolo. Per i nuovi assunti, sarà necessario un periodo di formazione, per conoscere la nostra pizza e poterla portare nel mondo».

Per chi vorrà inviare il curriculum, la mail di riferimento è info@micheleintheworld.com.

Antica Pizzeria da Michele in the world ha oggi 26 sedi in tutto il mondo

Attualmente, l’Antica Pizzeria da Michele in the world è presente, a livello mondiale, con 26 sedi: in Italia a Napoli, Salerno, Milano, Verona, Firenze, Bologna, tre a Roma, Lecce e Palermo, in Europa a Barcellona, Berlino, Amburgo, due a Londra e Manchester, in Giappone a Tokyo, Fukuoka e Yokohama, negli Emirati Arabi con due sedi a Dubai, in Arabia Saudita a Riyad, Al Khobar e Gedda, negli Stati Uniti a Los Angeles. Le sedi stagionali attualmente aperte sono Crotone, Como, pressi l’Holton Hotel, e Venezia, all’Hotel Excelsior. Tra le prossime aperture previste: Santa Barbara negli Stati Uniti e Bari.