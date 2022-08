Madonna, compleanno in Sicilia per la “Regina del pop”

Madonna, "la Regina del pop", è giunta in volo dagli Stati Uniti per festeggiare il suo 64° compleanno. La celebre cantante di origini italiane, che compie gli anni il 16 agosto, ha deciso di celebrare l'importante data in Sicilia e per la precisione Palazzo Castelluccio a Noto, una delle capitali del barocco. Ma non solo, tra Pachino e Marzamemi ha festeggiato in compagnia di amici il compleanno del figlio Rocco Ritchie.

Il video che ritrae Madonna in Sicilia

Madonna ha scelto Noto in Sicilia per festeggiare il suo compleanno

La popstar è atterrata all'areoporto di Catania e si è poi spostata nel territorio siracusano. Insieme a lei un entourage di circa un centinaio di persone.

Madonna ha postato il supo arrivo in Sicilia con un video

È stata la stessa cantante a rendere nota la sua presenza in Sicilia, postando sul suo profilo Instagram un video fatto col cellulare, intitolato Sicilian clan, con la bandiera italiana, che inizia col suo sguardo lanciato dal finestrino dell'aereo. A fare da colonna sonora al filmato un sottofondo di musiche folkloristiche siciliane. Insieme a lei il figlio Rocco.

Nel video anche diversi scatti fotografici che testimoniano la serata trascorsa per la festa del figlio con un lungo tavolo apparecchiato nel giardino, torta di compleanno a forma di valigetta da lavoro e musica tipica siciliana di un trio guidato da Tonino Bonasera con fisarmonica, chitarra e sassofono. Madonna si è divertita ballando e intonando "Nel blu dipinto di blu".

Tra l'altro Marzamemi ha fatto una passeggiata in centro assediata dalla folla e alla fine si è allontanata, attorniata dallo staff, cantando "Bella ciao".

Lo scorso anno, invece, Madonna era stata in vacanza Puglia e si era mossa a bordo di un treno.