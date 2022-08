La coloratissima Festa dell'Indipendenza dell'Indonesia

L’Indonesia celebra la sua indipendenza con coloratissime celebrazioni. La Festa dell’Indipendenza dell’Indonesia è una festività pubblica che ricorre ogni anno il 17 agosto e celebra la liberazione dal dominio coloniale olandese, che ebbe luogo nel 1945. Tuttavia, fu soltanto nel 1949 che venne ufficialmente riconosciuta l’indipendenza: dopo diversi tentativi di riprendere il controllo coloniale dell’isola di Bali (e l’uccisione dell’eroe balinese Gusti Ngurah Rai, al quale è dedicato l’aeroporto di Denpasar), l’Olanda si ritirò definitivamente dall’Indonesia.

La coloratissima Festa dell'Indonesia

L’evento, in particolare, che viene celebrato è un annuncio via radio che fece Sukarno - un famoso politico nazionalista locale che, in seguito, fu il primo presidente del Paese - il 17 agosto 1945, quando venne dichiarata l’indipendenza dell’Indonesia dai Paesi Bassi.

L’annuncio iniziò di fatto la rivoluzione, che terminò alla fine del 1949 con il riconoscimento dell’indipendenza.

La festività viene celebrata in tutta l’Indonesia con numerosi eventi comunitari, parate e mostre culturali ed artistiche. Il Palazzo Presidenziale viene decorato di rosso e bianco, richiamo forte ed evidente alla bandiera nazionale, mentre la popolazione solitamente si prende cura di ripulire le strade e le proprie abitazioni. Ogni anno infine, la cerimonia dell’alzabandiera viene trasmessa in TV su scala nazionale, alla presenza del Presidente, il vicepresidente e l’esercito.