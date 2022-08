Maltempo, in Liguria danni per grandine e trombe d'aria a lidi e spiagge

Un violento nubifragio si è abbattuto oggi in Liguria. Enormi chicchi di grandine, grossi come pietre, abbinati a venti che hanno raggiunto anche i 120 km orari hanno sferzato in lungo e in largo il centro e il levante della Liguria. I danni maggiori si sono avuti nella zona del Tigullio. A Cavi di Lavagna, frazione di Lavagna, una tromba d'aria ha divelto e trascinato sulla linea ferroviaria materiali provenienti dalle spiagge. Tra questi anche delle cabine degli stabilimenti balneari, costringendo Trenitalia a sospendere la circolazione ferroviaria dalle 7 alle 10 tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante.

Liguria, il maltempo devasta spiagge e stabilimenti balneari nel Tigullio

Chicchi grossi come pietre, decine di interventi per i vigili del fuoco. A Cavi di Lavagna crolla uno stabilimento balneare sui binari. La sindaca di Sestri Levante ha chiesto lo stato di calamità. Il maltempo si è abbattuto questa mattina colpendo in particolare il centro e il levante della Liguria. I danni maggiori si sono avuti nel Tigullio e in particolare a Cavi di Lavagna, una frazione di Lavagna.

Una tromba d’aria ha divelto e trascinato sulla linea ferroviaria vari materiali provenienti dalle spiagge, tra cui diverse cabine degli stabilimenti balneari, costringendo Trenitalia a sospendere la circolazione dei treni dalle 7 e 10 tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante.

Invece tra le 7 e le 8, secondo la protezione civile della Regione Liguria nel Tigullio sono caduti fino a 20 millimetri di pioggia in 5 minuti.