Le città italiane tornano a piacere agli stranieri: domina Roma, la sorpresa è Catania

La ripresa del turismo è pienamente confermata dopo gli ultimi duri anni della pandemia e sembra che la maggior parte delle persone si sia lasciata alle spalle la paura del coronavirus, con una grande voglia di viaggiare e di godersi una meritata vacanza.

A registrare la ripresa, in questo caso, è il motore di ricerca per voli e hotel www.jetcost.it secondo il quale le ricerche di voli sono aumentate del 250%, mentre quelle di hotel sono aumentate del 330% nei primi sette mesi del 2022. Infatti, le ricerche per le vacanze di agosto 2022 sono già superiori del 30% di quelle dello stesso mese nel 2019. Inoltre, gli utenti passano il 50% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, per trovare l'offerta che meglio si adatta alle loro esigenze...

La nota più importante per l'Italia viene però dall'estero.

Roma

Nelle città italiane sono tornati i turisti europei

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare ad agosto 2022 stanno scegliendo l’Italia. L’ottimo clima quasi sempre con il sole e le tante spiagge a disposizione, il patrimonio culturale, le tradizioni e le feste popolari, così come la ricchissima offerta enogastronomica, i buoni alberghi e le infrastrutture e i prezzi più bassi rispetto ad altri Paesi, hanno portato il nostro Paese ad essere il secondo più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto solo dal Portogallo.

Milano e Venezia

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi.

I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante il mese di agosto 2022, indicano che una bella maggioranza ha optato per destinazioni con una grande ricchezza culturale, oltre a una buona e variegata enogastronomia e a una intensa vita notturna, con Milano e Venezia in particolare.

In questo modo Milano è risultata la città più richiesta dai viaggiatori britannici, la seconda di spagnoli, olandesi e portoghesi, la terza dai francesi e la tredicesima dai tedeschi. Oltre a Milano, anche Venezia è tra le città più ricercate: è la terza scelta per olandesi e portoghesi, la quarta per i britannici, la quinta per i francesi, la settima per i tedeschi e la nona per gli olandesi.

L'intramontabile Roma

Roma, la Capitale, continua ad attrarre turisti, anche nostrani. La città eterna può offrire tante cose allo stesso tempo, è simbolo della storia e della cultura italiana, ma è anche un punto di riferimento per la moda e la gastronomia. Per gli europei, Roma è la città preferita di francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi, la seconda meta per tedeschi e britannici. Inoltre, per gli italiani è l’undicesima città più desiderata al mondo.

Al Sud la sorpresa è Catania

Un'altra città monumentale, ricca di storia e con un centro storico dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è Napoli: si colloca come la terza città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e britannici, la quarta dai francesi, spagnoli e portoghesi e la quinta degli olandesi. Gli italiani sembrano d’accordo con il resto degli europei e mettono Napoli tra i primi posti nelle loro ricerche; è 16esima nelle preferenze globali.

Per quanto riguarda le isole dove sole, spiagge e mare sono protagonisti, anche quest'anno la Sicilia è la più ricercata dagli europei per le loro vacanze d'agosto, e al suo interno, Catania è la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi; Palermo è la seconda scelta per i francesi. Anche per gli stessi italiani Catania è la città più ambita al mondo per trascorrere questi giorni di riposo e svago, mentre Palermo è al terzo posto.

Catania

Un'altra isola molto richiesta, dove si può godere il sole, un mare caraibico e spiagge fantastiche è la Sardegna, con Cagliari quinta città più richiesta dai viaggiatori portoghesi, Olbia nona per tedeschi e francesi, e Sassari che rappresenta l’undicesima scelta per i portoghesi. La Sardegna è anche tra le mete favorite degli stessi italiani: Olbia è la quinta città al mondo più desiderata e Cagliari la settima.

Gli stranieri non si dimenticano della Toscana

Un’altra Regione ben posizionata in classifica è la Toscana: Firenze è al quinto posto nelle preferenze degli spagnoli e al sesto per olandesi e portoghesi. Il capoluogo toscano è famoso in tutto il mondo, l'antico maniero dei Medici è la culla della cultura e dell'arte per eccellenza. Poi c’è Pisa, che grazie alle sue innumerevoli bellezze e con la splendida e caratteristica Piazza dei Miracoli, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, attira ancora ogni anno numerosi turisti, tanto da essere la quarta città più richiesta dai viaggiatori olandesi e la quinta dai britannici.

La classifica completa

E gli italiani? Cercano Barcellona e... Catania

Anche per gli stessi turisti italiani Catania è la città più ricercata al mondo per trascorrere questi giorni di riposo e svago, mentre Palermo è al terzo posto e Olbia è al quinto. Inoltre, altre quindici città dieci città italiane sono tra le 25 mete più ricercate per trascorrere questi giorni di riposo e svago: Cagliari (7), Lampedusa (10), Milano (12), Napoli (16), Lamezia Terme (17), Bologna (19), Venezia (20), Brindisi (21), Torino (22) e Firenze (23). D'altra parte, diverse altre mete nel Mediterraneo sono, insieme ad altre città italiane, le destinazioni più desiderate: Barcellona al secondo posto, Zante al sesto, Palma di Maiorca all’ottavo, Santorini al nono, Tirana all'11°, Malta al 13°, Lisbona al 14°, Tenerife al 15°, Parigi al 18° e Valencia al 25°. Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York, al 24° posto.