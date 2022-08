Dopo McDonald's la Russia copia anche Starbucks: ecco Stars Coffee

In principio fu Uncle Vanya, la versione russa di McDonald's, creata per far fronte all'addio del colosso americano dei fast food, che a causa del conflitto bellico con l'Ucraina aveva deciso di chiudere i suoi circa mille ristoranti. Una versione "tarocca" il cui logo richiamava in maniera chiara gli iconici archi d'oro del suo predecessore. Uncle Vanya è diventato poi Vkusno i Tochka, letteralmente "Delizioso e basta". I suoi ristoranti occupano i vecchi locali utilizzati da McDonald's e i suoi menu sono un rebranding di quelli americani. Il logo è comunque una sora di "m", anche se non più così somigliante a quella Usa.

Il rebranding non sta riguardando però soltanto McDonald's. Nei giorni scorsi ha infatti aperto a Mosca la prima caffetteria di Stars Coffee, la versione russa di Starbucks (anche il colosso a stelle e strisce del caffè ha lasciato il Paese a causa della guerra), e anche in questo caso il logo non è così originale...

Stars Coffee, lo Stabucks russo: il logo non è una novità

Già lo slogan è abbastanza chiaro: «Bucks is gone, stars are left», ma è nel nuovo logo che Stars Coffee dà il meglio di sé. È lo stesso del suo predecessore americano, a cui ai colori tradizionali, il verde e il bianco, è stato aggiunto il marrone e la sirenetta è stata sostituita da una ragazza con il "kokochnik", un copricapo tradizionale russo.

Il menu di Stars Cofeee

Gli sciroppi per il caffè saranno prodotti localmente, mentre il menu di piatti e dessert sarà completamente ridisegnato da nuovi chef. Non potrà però vendere i Frappuccini, per cui Starbucks ha il brevetto.

Il futuro

Ad aprire il locale sono stati il rapper pro Putin Timati e il ristoratore Anton Pinski, che insieme hanno acquistato i 130 ex Starbucks. I nuovi proprietari hanno in programma di aprire 90 negozi Stars Coffee a Mosca, 15 a San Pietroburgo e 15 in altre località.