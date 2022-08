La pizzeria chiude perché... fa troppo caldo

Nord e il Centro Italia flagellati dal maltempo, al Sud invece un caldo insopportabile. E così in Sicilia, un locale di Balestrate, piccolo Comune della Città metropolitana di Palermo affacciato sul mare, ha deciso di prendere una singolare decisione. Ha infatti esposto sulla vetrina del locale un cartello: «Fa troppo caldo, oggi chiudiamo».

Il cartello esposto dalla pizzeria di Balestrate (foto Facebook)

Pizzeria chiude perché... fa troppo caldo

A Palermo giovedì 18 agosto si sono superati i 40 gradi. La situazione si è resa ulteriormente critica per via dei numerosi incendi che hanno reso insopportabile l'aria. E così il ristorante Disiu Officina della pizza ha preso una decisione singolare: "Il ristorante Disiu Officina della Pizza comunica che questa sera rimarrà chiuso perché le temperature di oggi non ci permettono di lavorare in condizioni idonee quindi ci vediamo domani. Grazie per la comprensione".

I rischi di lavorare con temperature eccessive

D'altronde lavorare con temperature attorno o superiori ai 40 gradi non è facile per nessuno. Tantomeno per chi deve preparare la pizza per poi metterla nel forno.

Anche Inps e Inail hanno certificato che con certe temperature lavorare non solo è faticoso, ma anche pericoloso per la salute. Per questo motivo è stata approvata la concessione della cassa integrazione "climatica", che scatta quando il termometro segna più di 35 gradi.

Da qui la decisione della pizzeria di Balestrate di chiudere per un giorno la saracinesca del locale. Una decisione che ha riscosso il plauso dai clienti via social, che si sono detti d'accordo con il titolare.