Estate 2022, ecco le spiagge più amate degli italiani

Estate nel Belpaese è sinonimo di mare, e mare è sinonimo di spiaggia. Non esistono italiane e italiani che non passino almeno una giornata al mare durante l’estate e anche questa stagione non fa eccezione: ma quali sono le spiagge più apprezzate? Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 25 spiagge italiane del 2022, utilizzando il database di Google Maps e ricercando lidi, cale, baie e, appunto, spiagge che hanno ricevuto un punteggio superiore a 4 ed almeno 100 recensioni.

Baia del Silenzio. Foto: Nick Fewings via Unsplash



Baia del Silienzio, Tueredda e Lama Monachile sul podio

Una delle spiegge simbolo della Liguria, quella di Baia del Silenzio in località Sestri Levante sembra essere la più amata delle spiagge italiane con oltre 13500 commenti e 4,6 ottiene un punteggio finale di oltre 62mila, precedendo la spiaggia di Tueredda in località Teulada nel cagliaritano con oltre 10mila commenti e 4,7. Medaglia di bronzo a Lama Monachile, conosciuta anche come Lama Porto, uno dei luoghi simbolo di Polignano a Mare nel barese. Completano la top 5 il pontile di Ostia e Is Arutas, altra spiaggia sarda nel comune dell’oristanese di Cabras.



La Sardegna regione con più spiagge in classifica

Ad avere un numero impressionante di spiagge nella top 25 è la Sardegna che ne piazza ben 11 in classifica di cui ben 4 in top 10. Oltre alle già menzionate Tueredda e Is Arutas, anche Spiaggia La Cinta al settimo posto, e la spiaggia di Porto Giunco in località Capo Carbonara al decimo posto. La seconda regione più rappresentata è la Toscana, della quale tutte e 5 le spiagge in graduatoria sono appartenenti all’Isola d’Elba: due di Portoferraio (Spiaggia delle Ghiaie al nono posto e Spiaggia di Sansone al 24mo), una a Marciana Marina (Spiaggia di Sant’Andrea al 18mo posto) e due a Campo nell’Elba (Spiagge di Cavoli e Fetovaia rispettivamente 19ma e 20ma). Una spiaggia in meno per la Puglia, rappresentata oltre che da Lama Monachile anche da Punta Prosciutto all’ottavo posto e Lido Le Dune all’11mo, entrambe in località Porto Cesareo, fino ad arrivare a Cala Porta Vecchia al 22mo posto. La Liguria piazza due spiagge mentre una ciascuna per Lazio, Veneto e Sicilia.

Spiaggia di Tueredda 1/2 Lama Monachile, conosciuta anche come Lama Porto 2/2 Previous Next

Best beaches 2022: le top 25 spiagge italiane

1 Spiaggia Baia del Silenzio Liguria

2 Spiaggia di Tueredda Sardegna

3 Lama Monachile Puglia

4 Pontile di Ostia Lazio

5 Spiaggia di Is Arutas Sardegna

6 Spiaggia di Boccadasse Liguria

7 Spiaggia La Cinta Sardegna

8 Spiaggia di Punta Prosciutto Puglia

9 Spiaggia delle Ghiaie Toscana

10 Spiaggia di Porto Giunco Sardegna

11 Lido Le Dune Puglia

12 Spiaggia Su Giudeu Sardegna

13 Spiaggia del Poetto di Quartu Sardegna

14 Spiaggia di Berchida Sardegna

15 Spiaggia di Simius Sardegna

16 Spiaggia di Bibione Veneto

17 Spiaggia del Lazzaretto Sardegna

18 Spiaggia di Sant'Andrea Toscana

19 Spiaggia di Cavoli Toscana

20 Spiaggia di Fetovaia Toscana

21 Spiaggia del Poetto Sardegna

22 Cala Porta Vecchia Puglia

23 Spiaggia di Capriccioli (est) Sardegna

24 Spiaggia di Sansone Toscana

25 Spiaggia di Guidaloca Sicilia



Metodologia

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a p rtire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Italia, riportate nel database di Google Maps. La lista iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con recensioni di punteggio pari o superiore a 4.0 su 5 e con un numero minimo di recensioni superiore a 100. Il punteggio finale è stato realizzato moltiplicando il punteggio (compreso tra 4,0 e 5) per il numero di commenti (superiore a 100). I dati sono stati raccolti ed elaborati il 25 Luglio 2022.