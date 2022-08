Apprezzamento non gradito, cameriere preso a bottigliate finisce in ospedale

Avrebbe fatto un apprezzamento a una donna mentre si trovava nel ristorante di un hotel a Ischia. Ma il complimento non è stato apprezzato dai suoi accompagnatori. A Ischia un cameriere di 49 anni è stato aggredito a bottigliate in testa. Colpi violenti che hanno richiesto il trasporto e un'operazione chirurgica d'urgenza in ospedale. I due aggressori sono stati denunciati.

Cameriere preso a bottigliate in faccia finisce in ospedale

L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica. Il gesto violento sarebbe scattato in seguito a un apprezzamento, ritenuto inopportuno, che il cameriere avrebbe rivolto a una cliente dell'hotel; a quel punto sarebbe iniziata la discussione che avrebbe coinvolto il compagno della donna e l'altro uomo subito degenerata in aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, gli aggressori, che soggiornavano da diversi giorni nella struttura alberghiera ischitana avrebbero colpito il dipendente ripetutamente con una bottiglia. Si tratta di un 35enne e un 37enne entrambi del centro di Napoli. I due responsabili sono stati poi identificati dai Carabinieri e sono stati denunciati per lesioni gravissime. Per loro è stato anche proposto il foglio di via obbligatorio.

La vittima, soccorsa dai sanitari, è stata trasportata immediatamente in elicottero a Napoli, dove è stata ricoverata all'Ospedale del Mare e sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza al volto. Per lui una prognosi di 45 giorni.