Cento euro al barista e il locale diventa... seggio elettorale

Il seggio comunale non esiste, ma si può votare al bar. Succede in Calabria a Piana Caruso, frazione del Comune di Corigliano (sito in provincia di Cosenza), dove lo storico bar ristorante "Il Castagno", come segnala Fabio Pistoia su coriglianocalabro.it, in occasione delle elezioni si trasforma in seggio elettorale, con il Comune che paga per il servizio dando un contributo simbolico di 100 euro al proprietario del locale.

Il locale dove si trova il bar ristorante Il Castagno

A Corigliano calabro il ristorante "Il Castagno" fa da seggio elettorale

"Il Castagno", storico ristorante, bar e pizzeria situato a Piana Caruso, frazione montana del Comune di Corigliano (la cui municipalità si unisce a Rossano), oltre a essere ormai diventato un vero punto di riferimento per i locali e per i turisti che passano le vacanze sulla Montagna di Corigliano è anche l'unico locale ad avere un bagno pubblico, connessione a internet ed energia elettrica. E proprio grazie a queste peculiarità è in grado di svolgere per la città un'altra funzione pubblica: quella di seggio elettorale.

Quando è tempo di andare alle urne il locale apre i battenti agli elettori, i cittadini di Piana Caruso.

L'ultima evenienza si è avuta in occasione del Referendum dell'11 giugno, e si avrà anche a breve, il prossimo 25 settembre alle elezioni comunali. La Municipalità di Corigliano - Rossano, in occasione del recente Referendum, ha versato una cifra simbolica per premiare la generosità e spirito di servizio da parte del titolare Domenico Schiavelli.