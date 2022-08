A Sassari apre Big: così il centro storico rivive

Puntare sulla ristorazione e sulla qualità del servizio per rilanciare il centro storico di una città da tempo in crisi. A Sassari in largo Pazzola, nel cuore della parte vecchia del borgo sardo, da pochi mesi ha aperto Big. I proprietari sono due giovani ristoratori. Tra i loro obiettivi c'è anche quello di collaborare con le altre attività commerciali della zona per ridare impulso e linfa vitale a una parte della città da tempo in crisi e lasciata nel degrado a causa della chiusura di molte attività commerciali.

Da sinistra Antonio Piras e Riccardo Serio (foto Facebook Big)

Nel centro storico di Sassari vedere chiudere per sempre la serranda di un'attività commerciale da diverso tempo è diventata purtroppo un'abitudine. Si è assistita a una vera e propria moria di locali o a un fuggi fuggidi attività che hanno portato all'impoverimento di una delle parti più caratteristiche della città sarda. Un impoverimento economico che ha portato inevitabilmente a situazioni di degrado.

Però due giovani ristoratori da qualche mese hanno deciso di andare in direzione contraria; hanno infatti rialzato le saracinesche di quelle che un tempo erano state una spaghetteria e prima ancora un panificio, per aprire Big un ristorante-pizzeria: loro sono Antonio Piras e Riccardo Serio (entrambi classe 1990).

Big ha aperto in largo Pazzola (foto Facebook Big)

Fare ristorazione per rilanciare il centro storico di Sassari

Intervistati da Dario Budroni, per il quotidiano La Nuova Sardegna, i due ragazzi, da tempo amici e accomunati dalla passione per il gioco del rugby, hanno spiegato i loro intenti e i prossimi obiettivi. L'idea è di fare una ristorazione di qualità, capace anche di fare da volano alla riqualificazione del quartiere. Hanno tra l'altro abbellito l'area del ristorante con una serie di piante, luci e un finto prato fiorito.

Hanno poi iniziato a dialogare con le altre attività locali per creare una sinergia. «Sarebbe bello dare vita a delle collaborazioni a livello di quartiere e organizzare iniziative insieme», hanno dichiarato Piras e Serio a La Nuova Sardegna.

E per passare dalle parole hai fatti hanno deciso di rifornirsi da diverse cantine del territorio, utilizzare prodotti stagionali locali, puntando forte su tradizione e innovazione.

BIG ristorante pizzeria

Largo Antonio Pazzola, 8, 07100 Sassari (SS)

Tel. +39347 140 1653