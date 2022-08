Turisti rubano 6 chilogrammi di sabbia da una spiaggia per il loro acquario, mille euro di multa

Prelevano oltre 6 chilogrammi di sabbia dalla spiaggia di Cabras, celebre località balneare, sita in Sardegna in provincia di Oristano, perché volevano utilizzarla per allestire l'acquario di casa. Alla fine il furto che ha visto protagonisti due turisti della Repubblica Ceca è stato scoperto in areoporto. I due hanno dovuto restituire il maltolto e pagare una multa di 1.000 euro.

Sacchetto con la sabbia rubata dai turisti cechi (foto facebook Sardegna Rubata)

Rubano la sabbia dalla spiaggia di Cabras, per farci l'acquario, ma vengono beccati

Oltre sei chili di sabbia rubata dalle spiagge di Cabras sono stati recuperati nelle valige di due turisti della Repubblica Ceca. Sono stati fermati dalle Forze dell'ordine mentre erano in partenza dall'aeroporto di Cagliari-Elmas.

A segnalare l'accaduto è stata l'associazione Sardegna Rubata e Depredata sulla sua pagina Facebook. In un post ha allegato alcune foto del sequestro effettuato dagli agenti della security dello scalo.

La sabbia tornerà presto nel suo luogo d'origine

«Per fortuna la sabbia tornerà presto nel luogo a cui appartiene - assicura l'associazione Sardegna Rubata e depretata nel post - ai ladri invece (che speriamo di non vedere mai più da queste parti) auguriamo di continuare a piangere a lungo e con dolore come quando hanno appreso che l'importo della sanzione era di 1.000 euro», hanno scritto quelli dell'associazione.

Purtroppo episodi come quello che ha coinvolto i due turisti della Repubblica Ceca accadono sovente in Sardegna e in tutte le parti del mondo dove ci sono spiagge bianche, colorate o finissime. Le Forze dell'ordine ogni anno intensificano sempre di più i controlli per impedire queste pratiche.