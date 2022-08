Lavapiatti chiede di essere pagata: presa a calci e pugni dal titolare

È successo di nuovo. A fine giugno era toccato a una cameriera, aggredita e picchiata dal titolare di un ristorante di Riva Trigoso, in Liguria, solo per aver chiesto i soldi che le spettavano. Ora è toccato invece a una ragazza nigeriana di 25 anni, assunta come lavapiatti in un lido di Soverato, in provincia di Catanzaro. Quando si è recata sul posto di lavoro chiedendo di essere pagata è stata prima insultata e poi presa a calci e pugni. Sul fatto indagano ora i Carabinieri.

Un frame del video dell'aggressione

Aggredita dal titolare per aver chiesto lo stipendio

Il fatto è stato interamente documentato in un video girato dalla giovane. Nel video si vede in un primo tempo la ragazza rivendicare il pagamento delle spettanze e poi il datore di lavoro colpire la ragazza. Seguono fasi concitate e grida da parte della 25enne.

La vicenda è stata resa nota e rilanciata sui social dal gruppo «Il pagamento? Poi vediamo-Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria», che ha ripreso il video della giovane, diventato virale.

Nessuna denuncia

Secondo quanto riferito dalla Rai, la ragazza aggredita non avrebbe al momento sporto denuncia e nemmeno si è recata in ospedale per farsi refertare. Ha però affidato quanto vissuto a un video su Instagram. Al contrario, il gestore del lido si è recato dai Carabinieri per fornire la propria versione dei fatti.

Ora starà ai militari ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.