Ristogolf in Lombardia: quarta tappa al Golf Club Milano

La quarta Tappa del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz si è svolta il 20 luglio, in una splendida giornata di mezza estate, al Golf Club Milano, storico circolo con panorami mozzafiato all’interno del Parco Reale di Monza, uno dei campi più belli e importanti a livello nazionale e internazionale, per anni sede degli Open d’Italia.

A colazione con i fratelli Cerea

La mattina è iniziata con la ricca colazione preparata dagli chef del tristellato Da Vittorio F.lli Cerea: croissant, biscotteria e frutta fresca. Una postazione cucina firmata da SCIC Italia, con apparecchiature Signature Kitchen Suite, è stata dedicata alla preparazione espressa dei pancake - cotti negli strumenti di cottura Agnelli -, da ingolosire con la selezione di confetture e salse Vitalfood. Una carica espressa con il caffè di WeFor e l’acqua Valverde.

Pesca di beneficenza

Dopo la registrazione, non dimentichiamoci la protezione solare con Shiseido: le temperature sul green sono elevatissime. E poi un momento di solidarietà con la pesca di beneficenza organizzata in favore del progetto Hol4All della Fondazione Allianz UMANA MENTE, scelto quest’anno per le donazioni di Ristogolf.

Si scende in campo

Tutto pronto per la gara di Ristogolf: si parte.

Alla buca 1 il gusto è già protagonista: le pizze gourmet del Molino Dallagiovanna incantano sempre i giocatori. A fianco, una speciale degustazione della selezione di gorgonzola DOP Palzola. E quale miglior abbinamento di una fresca birra “The Ninth Hole Ristogolf” di Hordeum.

La buca 2 è stata teatro, questa volta, della postazione jingle. Un piccolo break musicale, ballando insieme sulle note di “Ristogolf, Waggle! Waggle!”, il jingle dedicato al decimo anniversario di Ristogolf. Sciogliamo la tensione, scaldiamo i muscoli. E pronti per la prossima buca…

… la buca 3. È qui che ci aspetta una tra le maggiori promesse culinarie della Brianza. Con noi sul campo lo chef Antonio Pepe del Ristorante Atmosfera di Monza. Con il baccalà Ràfols® di Selecta, il cuoco ha preparato una crocchetta in tempura con guacamole di mango e cipolla rossa di Tropea in agrodolce. Un finger food che si sposa benissimo con il Pinot Nero Vigna Maso Reiner Alto Adige DOC 2019 di Kettmeir.

Continua il gioco, continuano gli assaggi. In buca 6 ecco chef Pier Giorgio Parini per Koppert Cress con un piatto estivo e gustoso: peperoni grigliati nel Kamado Agnelli (special guest in buvette!), finocchio marino, Melissa Cress. Un po’ di energia con tutto il gusto del Parmigiano Reggiano e un brindisi con il fresco Müller Thurgau Athesis Alto Adige DOC 2018 di Kettmeir.

Tutta dritta fino alla buca 9. Siamo a metà gara, ma le sorprese non sono ancora finite.

Un dolce break alla buca 10 con il gelato e la frutta semicandita selezione Delifrù di Vitalfood. E anche una pausa caffè con WeFor, a quest’ora è più che dovuta.

Alla buca 12 ritroviamo un amico di Ristogolf, chef Alex Seveso del ristorante Vespucci (Ispra, Milano, Arona) con uno dei suoi signature: tartare di orata alla Vespucci, con verdurine fresche, emulsione di olio extravergine oliva Coppini Arte Olearia, granella e crema di pistacchio di Bronte con dadini di pane aromatizzato al timo, da accompagnare al Pinot Bianco Alto Adige DOC 2021 di Kettmeir.

E si procede così, "tra un piatto e uno swing"... fino alla buca 15 dove gli chef del ristorante Da Vittorio ci deliziano con un hummus di ceci Martino Rossi con tataki di ricciola e paprika affumicata. In alto i calici con Kettmeir e il fresco Pinot Grigio Alto Adige DOC 2021.

Siamo in dirittura d’arrivo, ma prima della fine della gara, un ultimo pit-stop con l’alta cucina. Alla buca 18 gli chef del Palace Hotel Milano Marittima, gruppo Batani Select Hotel, ci deliziano con un gazpacho di pomodorini e fragole, pane ai cereali misti, tonno marinato lime e mentuccia. Ancora un brindisi con una perla della cantina Kettmeir: il cin-cin finale è con il 1919 Riserva Extra Brut Alto Adige DOC 2015. In tutte le postazioni, acqua naturale e frizzante Valverde.

Il campo del Golf Club Milano ha ospitato anche diverse attività a cura degli Sponsor: Agnelli, Axpo, Rovetta+Giblor’s, Allianz, PenskeCars, Parmigiano Reggiano, Broggi 1818, Callaway: per un totale di 16 postazioni lungo il percorso di gioco.

Termina la gara, ma non finisce l'intrattenimento. La Quarta Tappa del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz procede con lo show cooking, sulle cucine di SCIC Italia, con gli elettrodomestici di Signature Kitchen Suite e gli strumenti di cottura di Pentole Agnelli.

Cocktail e gusto

In apertura sempre Ivan Patruno - bar manager di Bulk mixology food bar by Giancarlo Morelli - con il drink più amato dai golfisti: il Birdie. Si procede con il già bistellato Andrea Aprea - fresco di una nuova apertura nel cuore di Milano - e uno dei suoi piatti più storici e conosciuti. Occasione unica per scoprire tutti i segreti della Caprese dolce e salato di chef Aprea, live su un campo da golf. Chiudiamo il sipario insieme al “padrone di casa”, chef Fabio Silva del ristorante Derby Grill, il punto di ristorazione all'interno dell’Hotel de La Ville, con la sua personale interpretazione del fritto misto di mare.

Le premiazioni

Momento premiazioni della Quarta Tappa del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz, insieme al direttore di Ristogolf Dario Colloi, al vice presidente del Circolo Enrico Tremolata, alla consigliera Raffaella Santini e al segretario sportivo Nicola Veclani.

E infine tutti attorno alla tavola, per gioire e brindare alle emozioni vissute in questa splendida giornata durante il Gourmet Party placè, a cura del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea, completato con il famoso Pacchero Da Vittorio, servito e mantecato direttamente in sala con il Parmigiano Reggiano.

Spazio ora alla pausa estiva, il prossimo appuntamento è per il 7 settembre al Golf Club Le Fonti (Bologna).