Un resort di lusso alle Maldive cerca un “libraio a piedi nudi”: ecco come candidarsi

Se non è il lavoro dei sogni, poco ci manca. Di cosa stiamo parlando? Dell'interessante offerta di lavoro avanzata da Soneva Fushi, lussuoso resort che sorge alle Maldive. Il cinque stelle sta infatti cercando un "libraio a piedi nudi", in parole povere qualcuno che si occupi della libreria interna alla struttura, ma anche dia una mano con i social e organizzi qualche corso, per esempio di scrittura creativa.

Ma perché "senza scarpe"? Perché la regola principale del resort, che si trova all'interno di una riserva della biosfera riconosciuta dall'Unesco, è non quella di camminare scalzi.

AAA libraio alle Maldive cercasi

Lo stipendio, è bene dirlo, non sembra così allettante: 750 dollari al mese. Però vitto e alloggio sono inclusi e, in questo caso, non sembra essere un dettaglio secondario. Peccato soltanto per la durata del contratto: un solo anno.

I requisiti e come candidarsi

Veniamo dunque ai dettagli. Quali sono i requisiti per poterci provare? Padroneggiare l’inglese scritto e parlato, vantare precedenti esperienze nella vendita di libri o in campo editoriale, essere in grado di organizzare lezioni di scrittura creativa, biblioterapia, workshop e conferenze e avere un'approfondita conoscenza del mondo dei social.

È possibile inviare la propria candidatura a barefoot@ultimatelibrary.co.uk, allegando il curriculum, una lettera di presentazione e una breve recensione in 150 parole di un libro letto recentemente. C'è tempo soltanto fino all'8 agosto.